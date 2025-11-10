पैसे का लालच और गैंग में एंट्री, अपनी फौज बढ़ा रहा गैंगस्टर सुजीत, पत्नी को दी कमान

Hindustan Hindi News
Mon, 10 Nov 2025 09:17 AM
कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने गैंग की कमान अब अपनी पत्नी रिया सिन्हा को थमा दिया है। गैंगस्टर फिलहाल जेल में बंद है। कमान संभालने के बाद रिया सिन्हा युवाओं को पैसों का लालच देकर उन्हें गैंग में शामिल करती है। युवाओं से कारोबारियों, ठेकेदारों और व्यवसायियों के मोबाइल नंबर व डिटेल मंगवाती है। उस डिटेल को गैंगस्टर पति और कुख्यात प्रिंस खान तक पहुंचाती है। इस बात का खुलासा रांची पुलिस की जांच में हुआ है। फिलहाल रांची पुलिस ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार कर हाल के दिनों में जेल भेजा है। जेल भेजने से पहले रिया सिन्हा ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं।

रिया सिन्हा ने पुलिस को बताया कि सुजीत जेल से न सिर्फ कारोबारियों से खुद रंगदारी की मांग करता है, बल्कि प्रिंस खान को भी वह डिटेल मुहैया कराकर रंगदारी मंगवाती है। रंगदारी के पैसे की वसूली रिया खुद अपने गुर्गों के जरिए करवाती हैं। पुलिस की टीम रिया द्वारा बताए गए युवाओं के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। बता दें कि पुलिस 13 अक्तूबर को रिया सिन्हा, बबलू खान, मो शाहीद उर्फ अफरीदी खान, मो सेराज उर्फ मदन और रवि आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

इन अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन पिस्टल, सात मैगजीन, 13 जिंदा गोली, कार व मोबाइल बरामद किए थे। पाकिस्तान से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसके गुर्गों ने 21 हथियार झारखंड मंगवाए हैं। इसमें से 10 हथियार पुलिस ने बरामद कर लिये हैं। लेकिन, 11 विदेशी हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस की टीम उन हथियारों को बरामद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पंजाब के मोंगा से विदेशी हथियार झारखंड लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करता है। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर का करीबी रवि आनंद उर्फ सिंघा को हथियार लाने की जिम्मेवारी दी गई थी। पुलिस ने जिन हथियारों को जब्त किया है, उसे लाने के लिए रवि ने अपनी एक दोस्त का इस्तेमाल किया था। हालांकि, गैंग के अधिकतर लोग उसे न तो देखे हैं और न ही जानते हैं। पुलिस को रवि के साथ उसकी दोस्त की भी तस्वीर मिली है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

कारोबारिया के डिटेल देने के एवज में मिलते हैं रुपए

● जेल जाने से पहले रिया ने पुलिस को बताया कि जिन युवाओं को गैंग में शामिल किया गया है, उनसे डिटेल लेने के एवज में रकम दी जाती है।

● गैंग में शामिल युवा कारोबारियों व व्यवसायियों के प्रतिदिन घर से दफ्तर व अन्य जगह पर आने-जाने का समय भी मुहैया कराते हैं।

● यहां तक कि कारोबारियों के बारे में यह भी जानकारी दी जाती है कि वह कितनी देर अपने दफ्तर में रहते हैं और वहां से निकलते हैं।

● रिया ने पुलिस को बताया कि रकम देने का मकसद यह है कि युवा ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों व व्यवसायियों का डिटेल निकाल कर लाएं।

