रांची से फ्लाइट पकड़ने वाले ध्यान दें! बदल गया है आने-जाने का समय, नया शेड्यूल देखिए

सितंबर में रांची से विभिन्न शहरो के लिए परिचालन होने वाले विमान सेवाओं के समय में बदलाव किए गए है। यह बदलाव एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लागू होंगे। इनमें कई विमानों के आने-जाने के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इन विमान सेवाओं के समय में 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का बदलाव किया गया है।