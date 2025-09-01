Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi flights arrival departure time changed for september month see new schedule here
रांची से फ्लाइट पकड़ने वाले ध्यान दें! बदल गया है आने-जाने का समय, नया शेड्यूल देखिए
Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 1 Sep 2025 09:35 AM
सितंबर में रांची से विभिन्न शहरो के लिए परिचालन होने वाले विमान सेवाओं के समय में बदलाव किए गए है। यह बदलाव एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लागू होंगे। इनमें कई विमानों के आने-जाने के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इन विमान सेवाओं के समय में 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का बदलाव किया गया है।
इस महीने में कुल 24 विमानों की आवाजाही होगी। इसमें पांच बेगंलुरु, सात दिल्ली, दो भुवनेश्वर, हैदराबाद की दो, तीन मुंबई, तीन कोलकाता समेत पटना, पुणे के लिए विमान सेवाए उपलब्ध होगी। इसमें इंडिगो की 16 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की आठ विमान सेवाओं का परिचालन होगा।
देख लीजिए नई समय सारिणी
|विमान
|सेक्टर
|आगमन
|प्रस्थान
|इंडिगो
|कोलकाता-रांची-कोलकाता
|7.20
|7.40
|इंडिगो
|पुणे-रांची-बेंगलरु
|8:05
|8:40
|एयर इंडिया
|बॉम्बे-रांची-बॉम्बे
|8:15
|8:45
|इंडिगो
|दिल्ली-रांची-दिल्ली
|9:10
|9:40
|एयर इंडिया
|बेंगलरु-रांची-बेंगलरु
|9:45
|10:15
|एयर इंडिया
|दिल्ली-रांची-दिल्ली
|9:55
|10:25
|इंडिगो
|भुवनेश्वर-रांची-भुवनेश्वर
|19:10
|19:30
|इंडिगो
|कोलकाता-रांची-कोलकाता
|20:45
|21:05
|इंडिगो
|अहमदाबाद-रांची-अहमदाबाद
|16:25
|17:00
|इंडिगो
|हैदराबाद-रांची-हैदराबाद
|20:30
|21:00
|इंडिगो
|हैदराबाद-रांची-हैदराबाद
|10:25
|10:55
|इंडिगो
|बॉम्बे-रांची-बॉम्बे
|11:00
|11:55
