रांची से फ्लाइट पकड़ने वाले ध्यान दें! बदल गया है आने-जाने का समय, नया शेड्यूल देखिए

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 1 Sep 2025 09:35 AM
सितंबर में रांची से विभिन्न शहरो के लिए परिचालन होने वाले विमान सेवाओं के समय में बदलाव किए गए है। यह बदलाव एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक लागू होंगे। इनमें कई विमानों के आने-जाने के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इन विमान सेवाओं के समय में 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का बदलाव किया गया है।

इस महीने में कुल 24 विमानों की आवाजाही होगी। इसमें पांच बेगंलुरु, सात दिल्ली, दो भुवनेश्वर, हैदराबाद की दो, तीन मुंबई, तीन कोलकाता समेत पटना, पुणे के लिए विमान सेवाए उपलब्ध होगी। इसमें इंडिगो की 16 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की आठ विमान सेवाओं का परिचालन होगा।

देख लीजिए नई समय सारिणी

विमानसेक्टरआगमनप्रस्थान
इंडिगोकोलकाता-रांची-कोलकाता7.207.40
इंडिगोपुणे-रांची-बेंगलरु8:058:40
एयर इंडियाबॉम्बे-रांची-बॉम्बे8:158:45
इंडिगोदिल्ली-रांची-दिल्ली9:109:40
एयर इंडियाबेंगलरु-रांची-बेंगलरु9:4510:15
एयर इंडियादिल्ली-रांची-दिल्ली9:5510:25
इंडिगोभुवनेश्वर-रांची-भुवनेश्वर19:1019:30
इंडिगोकोलकाता-रांची-कोलकाता20:4521:05
इंडिगोअहमदाबाद-रांची-अहमदाबाद16:2517:00
इंडिगोहैदराबाद-रांची-हैदराबाद20:3021:00
इंडिगोहैदराबाद-रांची-हैदराबाद10:2510:55
इंडिगोबॉम्बे-रांची-बॉम्बे11:0011:55
