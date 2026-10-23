दीवाली से पहले आसमान पर हवाई किराया, 6 गुना तक बढ़ गए रांची फ्लाइट के दाम; देखें लिस्ट
मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली से आने वाले विमानों कि किराये में तीन से छह गुना तक का उछाल आ गया है। देश के दक्षिणी इलाकों से रांची आने वाली ट्रेनें सीमित होने के चलते ट्रेनों में भी नो रूम के हालात बन गए हैं।
हार के मौसम में हवाई किराये के आसमान पर पहुंचने और ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिलने से झारखंड आने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली से आने वाले विमानों कि किराये में तीन से छह गुना तक का उछाल आ गया है। देश के दक्षिणी इलाकों से रांची आने वाली ट्रेनें सीमित होने के चलते ट्रेनों में भी नो रूम के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति महानगरों से सीधे रांची (नन स्टॉप) आने वाले विमानों में सीटें फुल हैं। विमानों का किराया 30 हजार रुपए के पार चल गया है। आठ नवंबर को मनाये जाने वाले दीपावली पर्व से एक दिन पहले 7 नवंबर को बेंगलुरु से रांची आने वाले इंडिगो के विमान का किराया 30,999 रुपए तक लिया जा रहा है। वहीं, इसी दिन मुंबई-रांची के इसी एयरलाइन का किराया 26,693 रुपए हो गया है।
ट्रेनों में सीट नहीं मिलने से विमान ही विकल्प
ट्रेनों में भी सीटें नहीं मिलने से लोगों के सामने विमान सेवा ही एक विकल्प है। लेकिन यहां भी अब बुकिंग फुल होने से यात्रियों में निराशा है। विशेषकर उन विमानों का किराया अधिक है, जो सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक रांची आते हैं। वहीं, रात के दौरान आने वाले विमानों के किराए में भी ज्यादा राहत नहीं है। लेकिन इनमें थोड़ी राहत है।
यात्री बढ़ने व विमानों की संख्या कम होने से बढ़ रहा किराया
आम दिनों में महानगरों से रांची का सामान्य किराया 7 हजार से लेकर 8,500 रुपए तक रहता है। वहीं, नजदीकी महानगर कोलकाता से रांची का हवाई किराया आम दिनों में चार हजार रुपए के करीब रहता है। इस लिहाज से किराया दोगुना से लेकर चार गुना तक बढ़ गया है। एयरलाइंस अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने और विमान सीमित होने के चलते किराया बढ़ना लाजिमी है।
7 नवंबर और सामान्य दिन में किराया
सेक्टर सात को किराया सामान्य दिन
मुंबई-रांची 26,692 रु. 8,779 रु.
बेंगलुरु-रांची 30,999 रु. 8,609 रु.
दिल्ली-रांची 20,968 रु. 7,213 रु.
हैदराबाद-रांची 19,692 रु. 7,249 रु.
चेन्नई-रांची 16,733 रु. 7,249 रु.
अहमदाबाद-रांची 21,734 रु. 7,507 रु.
कोलकाता-रांची 5,685 रु. 4,215 रु.
ट्रेनों में भी सीट नहीं मिल रही
● देश के दक्षिणी इलाकों से झारखंड आने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही सीटें
● मजबूरी में यात्रा करने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ संकट
● अधिकांश ट्रेनों लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते सफर कर पाना परेशानी से कम नहीं
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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