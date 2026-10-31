रांची में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने बदमाश को घेर किया एनकाउंटर; 5 गिरफ्तार
कांके के प्रेमनगर में शुक्रवार तड़के कोयला कारोबारी संजय करमाली के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। वारदात के महज 13 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां कांके के प्रेमनगर में शुक्रवार तड़के कोयला कारोबारी संजय करमाली के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। वारदात के महज 13 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सीठियो में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान गैंग का एक अपराधी सौरभ कुमार उर्फ विलन घायल हो गया। पुलिस ने उसके चार अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी राहुल दुबे गैंग के बताए गए हैं।
भारी संख्या में गोलियां बरामद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अपराधियों के पास से तीन पिस्टल, बड़ी संख्या में गोलियां, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सौरभ कुमार उर्फ विलन, कुंदन उर्फ आदित्य, ऋषभ यादव, गुड्डू मिश्रा और मोहित पासवान के रूप में हुई है। पुलिस अब सभी के आपराधिक इतिहास और इस वारदात में उनकी भूमिका की छानबीन कर रही है।
शुक्रवार तड़के अपराधियों ने कांके के प्रेमनगर स्थित संजय करमाली के आवास को निशाना बनाया। संजय मूल रूप से रामगढ़ से सटे उरीमारी के रहने वाले हैं और खलारी क्षेत्र में ईंट-भट्ठा तथा कोयला कारोबार से जुड़े रहे हैं। अपराधियों ने उनके घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाईं। वहां एक पर्चा भी छोड़े जाने की बात सामने आई है, जिसमें इन अपराधियों के राहुल दुबे गैंग से होने की बात कही जा रही है।
पुलिस ने एनकाउंटर में मारी गोली
कांके पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखे बरामद किए। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी शहर से बाहर भागने की फिराक में हैं। उनके नगड़ी और धुर्वा थाना क्षेत्र की सीमा पर रिंग रोड से निकलने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जांच शुरू की। उसी दौरान एक कार पहुंची, सख्ती से पूछताछ में उसमें सवार अपराधियों ने बताया कि उनका एक साथी सीठियो में है। तब पुलिस टीम वहां पहुंची तो वहां मौजूद अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से सौरभ घायल हो गया।
हजारीबाग में भी होटल पर गोलीबारी, दहशत
हजारीबाग के मटवारी स्थित एके इंटरनेशनल होटल पर भी गुरुवार की रात अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे व्यवसायियों में भारी दहशत है। चारपहिया से आए बदमाशों की फायरिंग से होटल के शीशे का दरवाजा टूट गया, हालांकि कर्मचारी बाल-बाल बच गए। कुख्यात राहुल दुबे ने सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी ली है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि धमकी भरे कॉल की जांच व अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित की गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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