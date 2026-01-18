Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi firing in land dispute 2 brothers shot
रांची में जमकर फायरिंग! जमीनी विवाद में दो भाइयों को मारी गोली

रांची के पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में शनिवार शाम दो गुटों में जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में दो भाइयों को गोली लगी है।

Jan 18, 2026 06:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में शनिवार शाम दो गुटों में जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर फायरिंग हुई। गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में जमीन कारोबारी विकास सिंह, उसके भाई आकाश सिंह उर्फ मोगली के अलावा दूसरे गुट का रवि शामिल है।

विकास को छाती और बांह में तीन गोलियां लगी हैं, जबकि आकाश को हाथ में लगी है। पुलिस ने अपराधी संजय पांडेय, उसके गुर्गे रवि समेत कई को गिरफ्तार किया है। इधर, घटना के बाद विकास और आकाश को सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं। जानकारी मिलने पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से कुछ खोखा भी मिला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद और पैसे के लेनदेन में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुकुरहुटू में चार एकड़ जमीन पर संजय पांडेय और विकास काम कर रहे हैं। विकास का संजय पर करीब 55 लाख बकाया हो गया। विकास पैसा लौटान का दबाव बना रहा था।

इसको लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि विकास और आकाश को शनिवार शाम बातचीत के लिए संजय ने तेल गली में बुलाया। दोनों भाई रात करीब 9:15 बजे पहुंचे। वहां संजय पांडे अपने गुर्गों के साथ मौजूद था। बातचीत के दौरान संजय और उसके गुर्गों ने विकास पर फायरिंग शुरू कर दी।

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
