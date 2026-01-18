रांची में जमकर फायरिंग! जमीनी विवाद में दो भाइयों को मारी गोली

रांची के पिस्का मोड़ स्थित तेल मिल गली में शनिवार शाम दो गुटों में जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन को लेकर जमकर फायरिंग हुई। गोलीबारी में तीन लोग घायल हो गए। घायलों में जमीन कारोबारी विकास सिंह, उसके भाई आकाश सिंह उर्फ मोगली के अलावा दूसरे गुट का रवि शामिल है।

विकास को छाती और बांह में तीन गोलियां लगी हैं, जबकि आकाश को हाथ में लगी है। पुलिस ने अपराधी संजय पांडेय, उसके गुर्गे रवि समेत कई को गिरफ्तार किया है। इधर, घटना के बाद विकास और आकाश को सदर अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं। जानकारी मिलने पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से कुछ खोखा भी मिला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद और पैसे के लेनदेन में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुकुरहुटू में चार एकड़ जमीन पर संजय पांडेय और विकास काम कर रहे हैं। विकास का संजय पर करीब 55 लाख बकाया हो गया। विकास पैसा लौटान का दबाव बना रहा था।