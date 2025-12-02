FEMA मामला: रांची में ईडी का ऐक्शन, CA नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर छापेमारी

संक्षेप: सुबह-सुबह रेड डालने पहुंची ईडी रांची में चर्च कॉम्पलेक्स स्थित दफ्तर के अलावा मुंबई और सूरत में एक साथ छापेमारी कर रही है। विदेशों में निवेश से जुड़े मामलों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन से संबंधित जानकारी मिली है।

रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने फेमा से जुड़ मामले में सीए नरेश केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर में छापा मारा है। यह मामला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन उल्लंघन से जुड़ा है। ईडी आज सुबह 6 बजे से ही नरेश केजरीवाल और उनके परिजनों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

सुबह-सुबह रेड डालने पहुंची ईडी रांची में चर्च कॉम्पलेक्स स्थित दफ्तर के अलावा मुंबई और सूरत में एक साथ छापेमारी कर रही है। विदेशों में निवेश से जुड़े मामलों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन से संबंधित जानकारी मिली है। झारखंड में ईडी की ओर से फेमा के तहत की जाने वाली इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

ED की यह कार्रवाई आयकर विभाग की जांच से उपजी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि नरेश केजरीवाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नाइजीरिया और अमेरिका में अज्ञात विदेशी शेल कंपनियों (shell entities) को नियंत्रित करते हैं। ये कंपनियां वास्तव में भारत से ही संचालित हो रही थीं।