Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi fema case ed raid ca naresh Kejriwal office and 15 other places foreign currency link full details
FEMA मामला: रांची में ईडी का ऐक्शन, CA नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर छापेमारी

FEMA मामला: रांची में ईडी का ऐक्शन, CA नरेश केजरीवाल के 15 ठिकानों पर छापेमारी

संक्षेप:

सुबह-सुबह रेड डालने पहुंची ईडी रांची में चर्च कॉम्पलेक्स स्थित दफ्तर के अलावा मुंबई और सूरत में एक साथ छापेमारी कर रही है। विदेशों में निवेश से जुड़े मामलों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन से संबंधित जानकारी मिली है।

Tue, 2 Dec 2025 09:27 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी छापेमारी की है। ईडी ने फेमा से जुड़ मामले में सीए नरेश केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर में छापा मारा है। यह मामला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन उल्लंघन से जुड़ा है। ईडी आज सुबह 6 बजे से ही नरेश केजरीवाल और उनके परिजनों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह-सुबह रेड डालने पहुंची ईडी रांची में चर्च कॉम्पलेक्स स्थित दफ्तर के अलावा मुंबई और सूरत में एक साथ छापेमारी कर रही है। विदेशों में निवेश से जुड़े मामलों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन से संबंधित जानकारी मिली है। झारखंड में ईडी की ओर से फेमा के तहत की जाने वाली इस तरह की पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

ED की यह कार्रवाई आयकर विभाग की जांच से उपजी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि नरेश केजरीवाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE), नाइजीरिया और अमेरिका में अज्ञात विदेशी शेल कंपनियों (shell entities) को नियंत्रित करते हैं। ये कंपनियां वास्तव में भारत से ही संचालित हो रही थीं।

इन कंपनियों में 900 करोड़ से अधिक का अस्पष्ट भंडार जमा किया गया है। लगभग 1,500 करोड़ की राशि फर्जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए वापस भारत भेजी गई है। चूंकि इन विदेशी संपत्तियों का कानूनी दस्तावेजों में खुलासा नहीं किया गया था और ये बड़े पैमाने पर अवैध धन की हेराफेरी (fund layering) के माध्यम लगते हैं, इसलिए यह तलाशी इन अनधिकृत सीमा-पार लेन-देनों के आपत्तिजनक डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Enforcement Directorate
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।