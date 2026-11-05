रांची में खौफनाक वारदात! व्यापारी परिवार को बंधक बना लूट लिए लाखों के गहने
झारखंड के रांची में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां के रातू में एक व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर लाखों के गहने लूट लिए गए। इस दौरान पूरा परिवार खौफ में जी रहा था।
झारखंड की राजधानी रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के रातू स्थित ब्रजपुर में मंगलवार की रात पांच हथियारबंद अपराधियों ने व्यवसायी परिवार को बंधक बनाकर नगदी और जेवरात समेत चार लाख की डकैती की। ब्रजपुर निवासी कारोबारी सहदेव साहू के घर में घुसे अपराधियों ने विरोध करने पर बुजुर्ग महिला जमनी देवी और गृहस्वामी सहदेव साहू पर पिस्तौल की बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।
पूरे परिवार को बना लिया था बंधक
डकैती को अंजाम देने वाले 20 से 25 साल के पांचों युवा अपराधियों ने रात 11 बजे बाउंड्री वॉल फांदकर छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। रिवॉल्वर और चाकू से लैस अपराधियों ने सहदेव साहू, उनकी पत्नी प्रणिता देवी, पिता टहल साहू, माता जमनी देवी और 17 साल के बेटे आर्यन को बंधक बना लिया। इस दौरान पोते को बचाने दौड़ीं 60 साल की जमनी देवी और सहदेव साहू के साथ मारपीट की गई।
अपराधी 2 लाख रुपये नगद तथा सोने-चांदी के करीब 2 से तीन लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना पर रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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