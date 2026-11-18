अनंत सिंह की बेटी की शादी में दौड़ेगा 'रांची एक्सप्रेस', जीता तो मिलेगी थार
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पुत्री की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता इस बार खास आकर्षण होगा। प्रतियोगिता में रांची का घोड़ा रांची एक्सप्रेस उर्फ हैदर भी अपनी रफ्तार दिखाएगा। इस दौड़ में अगर जीता तो उसे इनाम में थार मिलेगी।
बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की पुत्री की शादी में घुड़दौड़ प्रतियोगिता इस बार खास आकर्षण होगा। प्रतियोगिता में रांची का घोड़ा रांची एक्सप्रेस उर्फ हैदर भी अपनी रफ्तार दिखाएगा। घोड़े के मालिक कांके के हुसीर निवासी मो महताब ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रांची एक्सप्रेस की भागीदारी को लेकर घुड़दौड़ प्रेमियों में उत्साह है।
मो महताब अपने घोड़े को प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से तैयार कर रहे हैं। इसके लिए उसकी फिटनेस, रफ्तार और दौड़ने की क्षमता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। महताब को उम्मीद है कि रांची एक्सप्रेस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रांची का नाम रोशन करेगा। इस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में हैदर की सवारी कौन करेगा, इसे लेकर भी चर्चा है। महताब बताते हैं कि घुड़दौड़ में गुजरात के घोड़े की सवारी कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो प्रतियोगिता में रांची एक्सप्रेस और उसके सवार की जोड़ी खास आकर्षण होगी। अब सबकी नजरें प्रतियोगिता पर टिकी हैं। महताब बताते हैं कि विधायक की पुत्री की शादी उनके पैतृक गांव लदमा में है। वहां पर ही घुड़दौड़ प्रतियोगिता होगी। इसमें देशभर की अच्छी नस्ल के घोड़ों को शामिल किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उन्हें चार दिन पहले न्योता भेजा गया है। न्योता मिलने के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उनका घोड़ा सफेद रंग का है, जो देखने में काफी सुंदर है।
40 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई रफ्तार
महताब बताते हैं कि रांची एक्सप्रेस सिंधी नस्ल का घोड़ा है और 15 दिन पहले ही इसे गुजरात के कच्छ से मंगाया गया है। घुड़दौड़ में रांची एक्सप्रेस को चौताला चाल में दौड़ लगानी है। इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार तय की गई है। चौताला चाल में दौड़ लगाने के दौरान कोई घोड़ा तीन बार से अधिक अपनी चाल बदलता है, तो वह रेस बाहर हो जाएगा।
25 नवंबर को विधायक की पुत्री की शादी
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को है। उनके होने वाले पति का नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश ने जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की है। फिलहाल, वे अमेरिका में एक कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं। शिवांगी ने रांची के सेंट बिशप स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद बिरला कॉलेज पिलानी से इंटरमीडिएट की। एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
प्रथम पुरस्कार वाले को मिलेगी थार
घोड़े की सवारी करने वाले शेखावत अली ने बताया कि न्योता आने के बाद से ही रांची एक्सप्रेस को अभ्यास कराया जा रहा है। कम वक्त में ट्रेंड करना चुनौती है। उन्होंने यह भी बताया कि रेस के विजेता घोड़े के लिए आकर्षक इनाम रखे गए हैं। रेस में प्रथम आने वाले को इनाम के तौर पर थार दी जाएगी। सेकेंड लाने वाले को बाइक और थर्ड आने वाले को स्कूटी दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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