ranchi ex deputy commissioner gets bail from supreme court in army land fraud case रांची के पूर्व उपायुक्त को राहत, 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi ex deputy commissioner gets bail from supreme court in army land fraud case

रांची के पूर्व उपायुक्त को राहत, 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 10 Oct 2025 12:39 PM
share Share
Follow Us on
रांची के पूर्व उपायुक्त को राहत, 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सेना की जमीन खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने छवि रंजन को राहत देते हुए जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। छवि रंजन पिछले दो साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। इससे पहले इस मामले में ईडी कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच कर रही थी। सुनवाई के बाद जस्टिस बेंच ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अब दो साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद छवि रंजन जेल से बाहर आएंगे।

बता दें कि साल 2023 के मई महीने में छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। छवि रंजन की गिरफ्तारी बरियातू में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में की गई थी। इस मामले में छवि रंजन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में वो पहले ईडी की कोर्ट गए और जमानत याचिका दायर की, लेकिन ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो अगस्त में झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद आखिर में छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन को दो साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद राहत दे दी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन को जमानत देने का फैसला किया है।