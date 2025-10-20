Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi encounter police shot murder accused
रांची में एनकाउंटर! मर्डर के आरोपी को पुलिस ने मारी दो गोली

संक्षेप: रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने दो गोली मारी है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गयाहै।

Mon, 20 Oct 2025 06:24 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय नाग की शनिवार की रात हत्या करने के आरोपी अपराधी अभिषेक सिंह की रविवार रात पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अभिषेक पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया है। बता दें कि बीते 10 दिनों में अपराधियों के साथ रांची पुलिस की मुठभेड़ में करीब आधा दर्जन अपराधी दबोचे जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात पुलिस को अभिषेक के आईटीबीपी कैंप के पास होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम में उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अभिषेक ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। गोली अभिषेक के दोनों पैरों में लगी और वह वहीं पर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की देर रात अभिषेक ने कथित रूप से बिरयानी को लेकर हुए विवाद में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश रंजन ने फरार हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम बनाई थी।

एक लाख के ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार

पूर्वी सिंहभूम की कोवाली पुलिस ने एक लाख के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर मोहसीन नदीम थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर का रहनेवाला है। पुलिस ने उसे रविवार सुबह हल्दीपोखर-ओडिशा रोड नागा नदी के समीप से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि एसएसपी को सूचना थी कि हल्दीपोखर-ओडिशा रोड में ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। उनके निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक संदीप भगत के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, पर उसे दबोच लिया। उसकी तलाशी लेने पर पैंट के पॉकेट से 30 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ।

जमशेदपुर से लाकर क्षेत्र में करता था बिक्री : पुलिस को पूछताछ में मोहसीन नदीम ने बताया कि जमशेदपुर से ब्राउन शुगर लाकर क्षेत्र में बिक्री करता था, जिससे मोटी कमाई होती थी। इस धंधे में उसके सात-आठ दोस्त भी शामिल हैं। पुलिस अब उन युवकों की भी तलाश कर रही है। प्रेसवार्ता में सब इंस्पेक्टर अजंता महतो मौजूद थे।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
