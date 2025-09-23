रांची में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, किस मामले में हुआ ऐक्शन?

झारखंड की राजधानी रांची में आज कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी जमीन घोटाले को लेकर आज एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। हालांकि ईडी के हाथ क्या लगा है, फिलहाल इसका पता नहीं चला है।