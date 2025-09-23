Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi ed raids at builders premises different places land scam case know all latest details
रांची में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, किस मामले में हुआ ऐक्शन?
झारखंड की राजधानी रांची में आज कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी जमीन घोटाले को लेकर आज एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है।
Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 23 Sep 2025 01:31 PM
झारखंड की राजधानी रांची में आज कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी जमीन घोटाले को लेकर आज एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। हालांकि ईडी के हाथ क्या लगा है, फिलहाल इसका पता नहीं चला है।
रिपोर्ट- राकेश सिंह
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।