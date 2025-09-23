ranchi ed raids at builders premises different places land scam case know all latest details रांची में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, किस मामले में हुआ ऐक्शन?, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi ed raids at builders premises different places land scam case know all latest details

रांची में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, किस मामले में हुआ ऐक्शन?

झारखंड की राजधानी रांची में आज कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी जमीन घोटाले को लेकर आज  एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 23 Sep 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
रांची में बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, किस मामले में हुआ ऐक्शन?

झारखंड की राजधानी रांची में आज कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी जमीन घोटाले को लेकर आज एक साथ कई इलाकों में कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने कांके, सुखदेव नगर (रातू रोड) और कडरू स्थित कई बिल्डरों के ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। हालांकि ईडी के हाथ क्या लगा है, फिलहाल इसका पता नहीं चला है।

रिपोर्ट- राकेश सिंह