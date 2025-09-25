ranchi ed big action on ex minister yogendra saw son 13 acre land seized रांची में ED का बड़ा ऐक्शन, पूर्व मंत्री के बेटे की 13 एकड़ जमीन जब्त; क्या है वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में ED का बड़ा ऐक्शन, पूर्व मंत्री के बेटे की 13 एकड़ जमीन जब्त; क्या है वजह

झारखंड के रांची में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे की 13 एकड़ जमीन जब्त कर ली है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 25 Sep 2025 06:56 AM
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रांची में बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन से अर्जित की गई बेनामी संपत्ति के खिलाफ की गई है। ईडी ने हजारीबाग जिले में स्थित अंकित राज के एक घर समेत कुल 13.24 एकड़ जमीन को जब्त किया है, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है

जांच में खुलासा हुआ कि अंकित राज ने अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में खेती और आवासीय भूखंड खरीदने में लगाया था। इन जमीनों को कुल 2.85 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। कुछ संपत्ति नकद में खरीदी गई थी, जबकि कुछ पैसे को बैंक खाते में जमा कर संपत्ति खरीदने की कोशिश की गई थी। जब्त की गई संपत्तियों में एक घर भी शामिल है, जिसे 26 लाख रुपये की लागत से बनाया गया था। यह घर 75 लाख रुपये की जमीन पर बना है, जिससे इस एक संपत्ति का कुल मूल्य 1.01 करोड़ रुपये हो जाता है। ईडी ने इसके अलावा अंकित राज की दो फिक्स्ड डिपॉजिट भी जब्त की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है। ईडी का आरोप है कि अवैध तरीके से कमाई गई रकम से यह संपत्ति बनाई गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है।