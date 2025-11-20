Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi e rikshaw new rule fine of 15 thousnad without license
रांची में ई-रिक्शा चलाना पड़ेगा महंगा, ये कमी हुई तो सीधा 15 हजार जुर्माना

रांची में ई-रिक्शा चलाना पड़ेगा महंगा, ये कमी हुई तो सीधा 15 हजार जुर्माना

संक्षेप: झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के ही ई-रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ, जब रांची ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस की ओर से बुधवार को शहरभर में चलाए गए अभियान के दौरान 15 ई-रिक्शा चालकों को पकड़ा गया।

Thu, 20 Nov 2025 07:01 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड की राजधानी रांची में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के ही चालक ई-रिक्शा का परिचालन कर रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ, जब रांची ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस की ओर से बुधवार को शहरभर में चलाए गए अभियान के दौरान 15 ई-रिक्शा चालकों को पकड़ा गया। उन चालकों के वाहन के कागजातों की जांच की गई तो पाया गया कि उनके पास लाइसेंस ही नहीं हैं। इन चालकों की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन चालकों पर पुलिस ने जुर्माना भी किया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने पकड़े गए चालकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा का परिचालन नहीं करें। अभियान के दौरान पुलिस की टीम ने चार बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा चालकों पर भी जुर्माना किया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

बिना परमिट के नहीं चलाएं ऑटो

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि सभी चालकों से रजिस्ट्रेशन व परमिट लेकर ही वाहन चलाने की अपील की है। यह भी कहा है कि अगर वह बिना परमिट गाड़ी चलाते हैं तो उन पर जुर्माना किया जाएगा।

नौ ऑटो चालकों पर भी पुलिस ने किया जुर्माना

ट्रैफिक एसपी के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम ने बुधवार को शहरभर में ऑटो चालकों के विरूद्ध भी अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों से नौ ऑटो चालकों को पकड़ा। इन चालकों के पास परमिट नहीं थी। पुलिस की टीम ने ऑटो चालकों पर जुर्माना किया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।