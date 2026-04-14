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रांची में बर्थडे पार्टी में ‘नशीला’ पिज्जा खिला महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म, आरोपी दानिश बंगाल से दबोचा

Apr 14, 2026 11:49 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां बर्थडे पार्टी के बीच एक महिला डेंटिस्ट के साथ नशीला पिज्जा खिलाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। 

रांची में बर्थडे पार्टी में ‘नशीला’ पिज्जा खिला महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म, आरोपी दानिश बंगाल से दबोचा

झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एमडीएस (मास्टर इन डेंटल सर्जरी) की तैयारी कर रही एक महिला डेंटिस्ट के साथ कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिला पिज्जा खिलाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान दानिश के रूप में हुई है।

जन्मदिन की पार्टी और वारदात

पीड़ित डेंटिस्ट मूल रूप से जमशेदपुर की रहने वाली है और रांची में रहकर एमडीएस (MDS) की तैयारी कर रही है। घटना 9 अप्रैल की है, जब उसकी एक महिला दोस्त ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में लालपुर स्थित अपने घर पर बुलाया था। डेंटिस्ट शाम करीब 5 बजे अपनी सहेली के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि उस पार्टी में कुल पांच लोग शामिल थे, जिनमें तीन लड़के और दो लड़कियां थीं।

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पिज्जा में नशीला पदार्थ होने का शक

पीड़िता के पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, रात लगभग 8 बजे केक काटा गया। इसके बाद जब छात्रा को भूख लगी, तो पार्टी में मौजूद दानिश नामक युवक ने उसे पिज्जा लाकर दिया। पीड़िता का आरोप है कि पिज्जा खाने के कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगे और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। खुद को असहज महसूस करते हुए वह आराम करने के लिए पास के एक कमरे में चली गई। आरोप है कि इसी दौरान दानिश कमरे में दाखिल हुआ और बेसुध हालत का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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अस्पताल में भर्ती और खुलासा

अगली सुबह जब पीड़िता को होश आया, तो उसने अपनी सहेली को आपबीती सुनाई। सहेली ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। 11 अप्रैल को उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसके एक अन्य दोस्त शिवम ने उसे रांची के आर्किड अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया।

पुलिस की कार्रवाई

लालपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस द्वारा तकनीकी सेल की मदद से आरोपी दानिश की लोकेशन ट्रैक की गई, जो वारदात के बाद बंगाल भाग गया था। पुलिस की एक टीम ने उसे वहां से धर दबोचा। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या पार्टी में मौजूद अन्य लोगों को इस साजिश की जानकारी थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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