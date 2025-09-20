Ranchi Decomposed body of 31-year-old man found at his house झारखंड में घर से मिला सड़ी-गली हालत में शव, पुलिस को बेरहमी से पीटने का शक, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Ranchi Decomposed body of 31-year-old man found at his house

झारखंड में घर से मिला सड़ी-गली हालत में शव, पुलिस को बेरहमी से पीटने का शक

झारखंड में रांची के चुटिया इलाके में 31 साल के एक व्यक्ति का शव सड़ी-गली हालत में उसके घर पर मिला। उसने बताया कि शंकर मिश्रा का शव शुक्रवार को चुटिया रेलवे कॉलोनी स्थित उसके घर में पाया गया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, भाषाSat, 20 Sep 2025 06:43 PM
पुलिस ने बताया कि शव चार दिन पुराना लग रहा है और उसे पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, मृतक के परिवार ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। शिकायत दर्ज होने के बाद हम अपनी जांच शुरू करेंगे।

उधर दुमका जिले में 71 वर्षीय एक महिला और उसकी पोती की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सोना बास्के और उनकी पोती सोना मुर्मू (20) के शव शुक्रवार रात शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमचुआ गांव में उनके घर से बरामद किये गये।

सोना के पति राजू सोरेन ने दावा किया कि वह दोपहर में फुटबॉल खेलने गया था और शाम को जब घर लौटा तो उसने शव को देखा। राजू अपने ससुराल में रहता है। शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित कुमार लाकरा ने बताया, हम मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी तेज घार वाले हथियार या डंडे से हत्या की गई है। हैरानी की बात यह है कि सोना मुर्मू की छह महीने की बेटी भी उसी घर में थी लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। लाकरा ने बताया, हमने अपनी जांच में मदद के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम से भी मदद मांगी है।