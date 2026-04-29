पैसे नहीं देने पर नाबालिग बेटी ने मां का किया मर्डर, प्रेमी संग रची थी साजिश, कब्र से लाश निकाली तो…
Ranchi Murder Case: घटना झारखंड के रांची जिले की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की, उसके प्रेमी और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला की रहने वाली नाहिदा परवीन के रूप में हुई है।
Ranchi Murder Case: मां ने पैसे देने से इंकार कर दिया, तो गोद ली हुई बेटी ने अपनी 55 वर्षीय मां की हत्या करवा दी। इस हत्या में दत्तक बेटी का प्रेमी और उसके तीन दोस्त भी शामिल हैं। घटना झारखंड के रांची जिले की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की, उसके प्रेमी और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला की रहने वाली नाहिदा परवीन के रूप में हुई है।
बेटी बोली- प्रेमी और दोस्तों को साथ किया मां का मर्डर
शहर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने कहा, “हमने बिहार के गयाजी जिले से दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतका की 17 वर्षीय दत्तक बेटी का प्रेमी शामिल है। लड़की को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने प्रेमी अरबाज खान (20) और उसके तीन दोस्तों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या की है। उसने अपनी मां को तब मारा जब उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया था।”
पैसे देना बंद कर दिया, तो मां का कर दिया मर्डर
आरोपी बेटी ने बताया कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और उस पर काफी पैसे खर्च कर रही थी। जब इसकी जानकारी उसकी मां को हुई, तो उन्होंने उसे पैसे देना बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार, इसके बाद उसने अपने प्रेमी को पांच लाख रुपये भी दिए थे।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 24 अप्रैल को लड़की ने अपने प्रेमी और उसके तीन अन्य दोस्तों के साथ मिलकर तकिये से दम घोंटकर मां की हत्या कर दी। इसके बाद 26 अप्रैल को शव को डोरंडा स्थित एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
शव को कब्र से निकाला, तो मिले गर्दन में चोट के निशान
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना 24 अप्रैल को हुई थी, लेकिन मामला तीन दिन बाद 27 अप्रैल को प्रकाश में आया। मृतका की पहचान डोरंडा थाना क्षेत्र के मनीटोला की रहने वाली नाहिदा परवीन के रूप में हुई है। शहर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में मृतका के देवर ने 26 अप्रैल को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने मामले को संदिग्ध बताया था। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया, तो गर्दन पर चोट के निशान मिले। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें