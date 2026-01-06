Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi crime young man brutally beaten and run over and killed by car
रांची में दिल दहला देने वाली वारदात; युवक को बेरहमी से पीटा, फिर कार से कुचलकर मार डाला

रांची के लालपुर में खौफनाक वारदात सामने आई है। मामूली विवाद में कुछ युवकों ने गढ़वा जिले के एक युवक को पहले बेरहमी से पीटा फिर कार से कुचलकर मार डाला। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

Jan 06, 2026 01:05 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के लालपुर में रविवार रात मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने गढ़वा के एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की और फिर कार से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ साजिश के तहत हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। विवाद एक डिस्को बार में खाना खाने के दौरान शुरू हुआ जो बाहर निकलते समय मारपीट और खूनी झड़प में बदल गया। पुलिस ने मामले में जीरो FIR दर्ज कर जांच रांची के लालपुर थाने को सौंप दी है। हमलावरों की तलाश जारी है।

पहले जमकर पीटा

बताया जाता है कि लालपुर में रविवार की रात मामूली विवाद में कुछ युवकों ने गढ़वा जिले के मझिआंव थाने के हरिगांवा निवासी अंकित को पहले जमकर पीटा। इस पर भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कार स्टार्ट की और उससे कुचलकर अंकित को मार डाला। इस संबंध में अंकित के परिजनों ने गढ़वा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

आरोपियों की पहचान

अंकित के परिजनों ने पलामू के लेस्लीगंज निवासी राजमनी सिंह के पुत्र रमनदीप सिंह, रोशन गुप्ता, अंशुल, विक्की खान सहित अन्य 4 से 5 अज्ञात आरोपियों पर साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। गढ़वा थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर रांची के लालपुर थाने को भेजा गया है। आवेदन में अंकित के दोस्त अर्णव उर्फ सेजल द्वारा आरोपियों की पहचान करने की बात कही गई है।

बात ही बात में विवाद

पीड़ित पक्ष की ओर से अंकित के मामा ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया है कि वह 4 जनवरी की रात करीब 9 बजे अपने भगीना अंकित और उसके दोस्तों अर्णव और आकाश के साथ रांची के लालपुर चौक के पास एक डिस्को बार में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे ग्रुप से बात ही बात में विवाद हो गया। बाहर निकलते समय आरोपियों के समूह की ओर से एक शख्स ने अंकित को गालियां दीं।

बेरहमी से पीटा, फिर चढ़ा दी कार

इसके बाद कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते आरोपियों ने मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने अंकित को बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी उनकी बर्बरता खत्म नहीं हुई तो उन्होंने कार स्टार्ट की और अंकित पर चढ़ा दी। इस घटना में आकाश और सत्यप्रकाश को भी चोटें आईं। अंकित को तत्काल रांची सदर अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। रिम्स में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सोमवार को अंकित की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद उसकी लाश परिजनों को सौंप दी।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
