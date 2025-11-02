Hindustan Hindi News
पायजामा के नाड़े से गला घोंट पत्नी की हत्या, अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति

संक्षेप: रांची में एक शख्स पर शक का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने पैजामे के नाड़े से गला घोंटा। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है। 

Sun, 2 Nov 2025 12:04 AMKrishna Bihari Singh पीटीआई, रांची
रांची में एक शख्स पर शक का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने पायजामे के नाड़े से ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चक्कर है। यह घटना शुक्रवार देर रात मिसिरगोंडा के लोहार कोचा में हुई। पीड़िता की लाश शनिवार को सुबह बरामद की गई। शुक्रवार की रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि पति हैवानियत पर उतर आया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड मिसिर गोंदा के लोहरा कोचा नीचे अखड़ा में पति ने पत्नी की पायजामा की डोरी से गला घोंट कर हत्या कर दी। पति शिबू कच्छप ने शुक्रवार को देर रात में अपने आवास के एक कमरे में पत्नी रोहिल कच्छप की हत्या कर दी थी। इसकी जानकारी उसके बच्चों व पड़ोसियों ने शनिवार की सुबह पुलिस को दी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला राहिल कच्छप का शव कमरे से बरामद किया। मृतका पेशे से रेजा का काम करती थी और उसके 13 व नौ साल के दो बच्चे भी हैं। मामले में पुलिस ने आरोपी पति व पेशे से बढ़ई शिबू को गिरफ्तार कर लिया। गोंदा के थानेदार अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में शिबू ने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली।

उसने बताया कि उसे संदेह था कि पत्नी का किसी के साथ नाजायाज संबंध है। इस मसले को लेकर उसका पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा होता था। इसी क्रम में शुक्रवार को रात में वह बदहवास हो गया और पत्नी की पायजामा की डोरी से गला घोंट दी। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी शिबू को रविवार को होटवार जेल भेजा जाएगा। इधर पुलिस ने महिला के शव को रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
