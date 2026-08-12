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आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर काली स्याही फेंकने वाले युवक को जमानत, अदालत ने एक शर्त पर दी राहत

By Sourabh Jain
भाषा, रांची, झारखंड
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AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने काली स्याही फेंक दी और उन पर 'देश-विरोधी' होने का आरोप लगाया। घटना के बाद मार्च में मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी, हालांकि इसी बीच पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

झारखंड की राजधानी रांची की एक दीवानी अदालत ने चार दिन पहले झारखंड विधानसभा तक विरोध मार्च के दौरान 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के आरोपी युवक को मंगलवार को जमानत दे दी। आरोपी की पहचान अमरनाथ पांडेय के रूप में हुई थी, जो कि प्रदेश के हजारीबाग जिले का रहने वाला है और उसने वहां के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के भद्रकाली कॉलेज से हिंदी ऑनर्स की डिग्री ली है। आरोपी अमरनाथ ने शुक्रवार को बोरा पर काली स्याही फेंकी थी, जिसके तत्काल बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था, और फिर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

आरोपी के वकील गौरव शुक्ला ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'अदालत ने 10-10 हजार रुपए के दो ज़मानती बॉण्ड भरने पर पांडेय को जमानत दे दी। जमानत इस शर्त पर दी गई कि आरोपी बोरा के खिलाफ किसी भी मंच पर कोई बयान नहीं देगा।'

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प्रदेश आइसा सचिव संतोष कुमार उर्फ ​​त्रिलोकीनाथ के बयान के आधार पर पांडेय के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पांडेय ने सात मार्च को बिरसा चौक के पास बोरा पर स्याही फेंकी थी। तब आइसा, एआईएसएफ और अन्य छात्र संगठनों के समर्थक राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे।

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उमर खालिद की समर्थक होने की वजह से किया विरोध

उसी दिन बाद में, पांडेय ने कहा था कि वह उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वह उमर खालिद की समर्थक और देश-विरोधी हैं। पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही थी, तब उसने 'उमर खालिद मुर्दाबाद' का नारा लगाया था। इसी दौरान मीडिया से हुई संक्षिप्त बातचीत में आरोपी ने नेहा पर राष्ट्रद्रोही होने का आरोप लगाया और कहा कि ‘नेहा बोरा उमर खालिद की समर्थक है, इस वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता और इसी के चलते मैंने उस पर स्याही फेंकी है।’

AISA और SFI ने शुक्रवार को निकाला था मार्च

झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों AISA और SFI ने शुक्रवार को राजधानी रांची में विधानसभा की ओर एक विरोध मार्च का आयोजन किया। इस दौरान बिरसा चौक के पास AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने काली स्याही फेंक दी और उन पर 'देश-विरोधी' होने का आरोप लगाया। घटना के बाद मार्च में मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी, हालांकि इसी बीच पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

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'मैं एक शेर हूं, इनकी कोई औकात नहीं'

आरोपी ने आगे कहा था कि 'ये लोग देशद्रोही हैं।' वहीं जब मीडियाकर्मियों ने उससे पूछा कि क्या आपको पीटा गया है, तो आरोपी ने कहा- 'हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन कुत्तों के बीच मैं एक शेर हूं, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये सब देशद्रोही हैं।'

छह साल से जेल में बंद है उमर खालिद

बता दें कि आरोपी ने जिस उमर खालिद को सितंबर 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया गया था। खालिद पर आरोप है कि वह फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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