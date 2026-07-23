रांची में कांग्रेस-भाजपा क्यों भिड़ गए? कार्यकर्ताओं ने जमकर चलाए पत्थर-टमाटर और अंडे- VIDEO
Ranchi Congress BJP clash: NEET पेपर लीक मामले पर रांची में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों पर पत्थर, अंडे और टमाटर फेंकने के आरोप लगे हैं। पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत कई लोग घायल हुए हैं।
Ranchi Congress BJP clash: NEET पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार टकराव हो गया। दोनों दलों के समर्थकों के बीच पत्थर, अंडे और टमाटर फेंके गए। इसमें पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए उतरे थे सड़क पर
जानकारी के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी विरोध जताने के लिए सड़क पर उतर आए, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।
अंडे, टमाटर और पत्थर फेंके गए, करीब 10 घायल
देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से पत्थर, अंडे और टमाटर फेंके जाने लगे। झड़प में कई लोग घायल हुए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने दावा किया कि करीब 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने घायलों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है।
पुलिस बोली- सीसीटीवी से कर रहे पहचान
रांची (ग्रामीण) के एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से पत्थर, अंडे और टमाटर फेंकने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
झड़प को देखते हुए मौके पर पहले से भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और हालात पर काबू पाया।
भाजपा अध्यक्ष बोले, हमारी तरफ से पथराव नहीं हुआ
घटना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में भाजपा समर्थकों पर पथराव किया, जिससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पथराव नहीं किया।
कांग्रेस का आरोप- भाजपा ने की पत्थरबाजी
वहीं, रांची कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरबाजी की, जिससे कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। उन्होंने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
इस बीच, कांग्रेस ने जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम समाहरणालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।
रांची की अर्गोड़ा थाना पुलिस ने दोनों दलों की शिकायत पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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