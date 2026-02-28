रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप
शनिवार को रांची के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। सूचने मिलने के बाद पुलिस ने सिविल कोर्ट को खाली करवाया और जांच की।
रांची सिविल कोर्टको एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। बम की धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। मैसेज में आरडीएक्स से विस्फोट करने की धमकी गई है। धमकी मिलते ही रांची पुलिस अलर्ट हो गई और साइबर टीम संबंधित ई-मेल आईडी की जांच में जुट गई है।
पुलिस कर रही तलाशी
पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल कोर्ट परिसर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सिविल कोर्ट परिस को खाली करवाकर जांच की गई है।
बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में स्कूलों के साथ अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस दौरान स्कूलों अदालतों को सबसे ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि, ये धमकी फर्जी साबित होती है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर को खाली करवाया जाता है।
दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां आम बात हो गई है। इस दौरान पिछले कुछ महीने में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले झारखंड में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक बार फिर से रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
