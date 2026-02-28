Hindustan Hindi News
रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप

Feb 28, 2026 02:55 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
शनिवार को रांची के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। सूचने मिलने के बाद पुलिस ने सिविल कोर्ट को खाली करवाया और जांच की।

रांची सिविल कोर्टको एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार व्हाट्सएप के जरिए धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। बम की धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट में हड़कंप मच गया। मैसेज में आरडीएक्स से विस्फोट करने की धमकी गई है। धमकी मिलते ही रांची पुलिस अलर्ट हो गई और साइबर टीम संबंधित ई-मेल आईडी की जांच में जुट गई है।

पुलिस कर रही तलाशी

पुलिस और प्रशासन की टीम तत्काल कोर्ट परिसर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सिविल कोर्ट परिस को खाली करवाकर जांच की गई है।

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में स्कूलों के साथ अदालतों को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस दौरान स्कूलों अदालतों को सबसे ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि, ये धमकी फर्जी साबित होती है। लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर को खाली करवाया जाता है।

दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां आम बात हो गई है। इस दौरान पिछले कुछ महीने में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले झारखंड में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक बार फिर से रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

Mohammad Azam

Mohammad Azam

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

