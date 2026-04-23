काम की बात: रांची शहर को जाम से मुक्त करने का मेगा प्लान, आज से नियम तोड़ा तो मुकदमा; तुरंत ऐक्शन भी
रांची शहर को जाममुक्त करने का मेगाप्लान आज से लागू होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त और तुरंत ऐक्शन लिया जाएगा। सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए ठेले और अवैध पार्किंग पर मुकदमा होगा।
रांची में बेलगाम ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क पर फैली अव्यवस्था पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर को जाम से राहत दिलाने और यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से दीर्घकालिक योजना तैयार करने का फैसला किया है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया कि अब लापरवाही, नियम तोड़ने और सड़क घेरने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
गुरुवार को सुबह नौ बजे कचहरी चौक से किशोरी यादव चौक होते हुए रातू रोड और न्यू मार्केट क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। मौके पर जाम के कारणों, अवैध ऑटो स्टैंड, अतिक्रमण और यातायात बाधाओं की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर आयुक्त ने दो टूक कहा कि राजधानी की सड़कों पर मौजूदा हालात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रैफिक जाम से शहर की रफ्तार थम रही है और आम लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में केवल अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि ठोस और दीर्घकालिक रणनीति लागू की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया।
केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से लगाए गए ठेले, गुमटी और अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई होगी। साफ कहा गया कि सड़क को कब्जे का जरिया बनाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। क्षतिग्रस्त रोड डिवाइडर, ग्रिल और अन्य सरकारी संपत्तियों की मरम्मत जल्द कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया। पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों पर फुटपाथ निर्माण की योजना भी तेजी से तैयार की जाएगी।
व्यवस्थाओं को मजबूत करने का निर्देश
बैठक में अवैध वसूली, नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर भी जोर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग, रोड मार्किंग, स्पीड ब्रेकर और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जानकारी दी।
नगर आयुक्त की अपील
नगर आयुक्त ने शहरवासियों को भी चेताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सड़क पर अनावश्यक पार्किंग न करें और अतिक्रमण से बचें। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर प्रशासन की नजर है और अब सड़कों पर अनुशासन हर हाल में लागू कराया जाएगा। शहर की व्यवस्था को अनुशासित करने में जनता सहयोग करे। सड़क पर अनावश्यक पार्किंग न करें और नियमों का पालन करें। व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर हमारी पैनी नजर है।
पैदल यात्रियों और वेंडिंग जोन पर फोकस
प्रमुख मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ निर्माण की योजना को गति दी जाएगी। साथ ही नो वेंडिंग जोन में ठेले और गुमटी लगाने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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