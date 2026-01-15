Hindustan Hindi News
रांची से किडनैप किए बच्चों को बेचने का था प्लान, मानव तस्करी नेटवर्क से मिले लिंक

संक्षेप:

अंश और अंशिका के अपहरणकर्ताओं का अंतर्राज्यीय मानव तस्करों के नेटवर्क से लिंक है। सीआईडी एडीजी और रांची प्रभारी आईजी मनोज कौशिक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच के क्रम में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि अपहरणकर्ता मानव तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हैं।

Jan 15, 2026 08:42 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
अंश और अंशिका के अपहरणकर्ताओं का अंतर्राज्यीय मानव तस्करों के नेटवर्क से लिंक है। सीआईडी एडीजी व रांची प्रभारी आईजी मनोज कौशिक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच के क्रम में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि अपहरणकर्ता मानव तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। दोनों के दूसरे राज्यों के मानव तस्करों के साथ संबंध में साक्ष्य मिले हैं। वहीं, एडीजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नव कुमार खेरवार उर्फ सूर्या व सोनी खेरवार के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटायी जा रही है। दोनों के खिलाफ राज्य में दर्ज मामले हैं या नहीं, इसके साथ-साथ देशभर के राज्यों में इनके खिलाफ मामले हैं या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। केस में बड़े मानव तस्कर नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

इधर, झारखंड चैंबर ने लापता बच्चों के सकुशल बरामदगी पर डीजीपी को पत्राचार कर झारखंड पुलिस के प्रयासों की सराहना की। चैंबर ने कहा, व्यवसायी समाज की ओर से झारखंड पुलिस के सभी वरीय अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं जवानों को मौसीबाड़ी से लापता बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए धन्यवाद।

बाजार और हाट में बैलून बेचते हैं। दंपति कुछ दिन पहले ही रांची आए थे और बच्चों की तलाश में इधर-उधर घूम रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बच्चों को बिहार ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें:गुब्बारे बेचने वाले आए और 2 बच्चे उठा ले गए, 12 दिन तक ढूंढती रही रांची पुलिस

झारखंड में बच्चा चोरों का नया नेटवर्क सक्रिय

झारखंड में बाल अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बैद्यनाथ कुमार ने दावा किया है कि राज्य ही नहीं बल्कि देश में बच्चा चोरी कर मानव तस्करी कराने वाले गिरोह की सक्रियता बढ़ी है। 10 साल पहले भी ऐसा ही गिरोह राज्य में सक्रिय हुआ था। अब मानव तस्करी का पूरा मॉडयूल बदल चुका है। ये ऐसी छोटी उम्र के बच्चों को टारगेट करते हैं जो मां-पिता को आसानी से भूल सकता है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
