रांची से किडनैप किए बच्चों को बेचने का था प्लान, मानव तस्करी नेटवर्क से मिले लिंक

अंश और अंशिका के अपहरणकर्ताओं का अंतर्राज्यीय मानव तस्करों के नेटवर्क से लिंक है। सीआईडी एडीजी व रांची प्रभारी आईजी मनोज कौशिक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच के क्रम में इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि अपहरणकर्ता मानव तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। दोनों के दूसरे राज्यों के मानव तस्करों के साथ संबंध में साक्ष्य मिले हैं। वहीं, एडीजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नव कुमार खेरवार उर्फ सूर्या व सोनी खेरवार के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटायी जा रही है। दोनों के खिलाफ राज्य में दर्ज मामले हैं या नहीं, इसके साथ-साथ देशभर के राज्यों में इनके खिलाफ मामले हैं या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। केस में बड़े मानव तस्कर नेटवर्क की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

इधर, झारखंड चैंबर ने लापता बच्चों के सकुशल बरामदगी पर डीजीपी को पत्राचार कर झारखंड पुलिस के प्रयासों की सराहना की। चैंबर ने कहा, व्यवसायी समाज की ओर से झारखंड पुलिस के सभी वरीय अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं जवानों को मौसीबाड़ी से लापता बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए धन्यवाद।

बाजार और हाट में बैलून बेचते हैं। दंपति कुछ दिन पहले ही रांची आए थे और बच्चों की तलाश में इधर-उधर घूम रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे दोनों बच्चों को बिहार ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने पकड़ लिया।