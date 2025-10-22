Hindustan Hindi News
रांची में छठ मनाने वाले ध्यान दें! घाट छेंका या कब्जा किया तो होगी FIR

Wed, 22 Oct 2025 09:17 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
रांची शहर में छठ महापर्व पर घाट को अवैध तरीके से कब्जाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी। इसके अलावा अवैध स्थान चिह्नित करने एवं वसूली मामले में भी रांची नगर निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम के संज्ञान में इस तरह के मामले आने के बाद प्रशासक ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं।

बताया गया कि तालाब,जलाशय व नदियों की सफाई के बाद अवांछित तत्वों द्वारा ऐसे स्थान और घाट पर स्वयं, मुहल्ले और संगठन का नाम अंकित किया जा रहा है। ऐसे लोगों द्वारा घाट पर स्थान स्थान दिलाने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि इस तरह गलत काम लोगों, समूह व संगठन पूर्व से करते आ रहे हैं। लेकिन अब श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए निगम ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है।

सभी व्रतियों के लिए बहाल रहेगी सुविधाएं

निगम का कहना है कि छठ पर व्रती किसी भी जलाशय पर अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। ऐसे स्थानों को कोई भी अपनी आरक्षित जगह बता किसी को रोक नहीं सकता है। रांची नगर निगम की ओर से शहरवासियों के अलावा आयोजन समिति समेत अन्य तरह की कमेटियों से महापर्व छठ की महत्ता का अर्घ्य अर्पित करने के दौरान विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया गया है। नगर निगम की ओर से कहा गया है कि आपसी सौहार्द, स्वच्छता और अनुशासन के दायरे में रहकर महापर्व को संपन्न कराने में निगम,व्रती और श्रद्धालुओं को सहयोग करें। यह भी कहा गया है गया है कि घाटों पर अव्यवस्था फैलाने पर कार्रवाई की जानी तय है।

घाटों पर लिखे नाम हटाकर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी

इंफोर्समेंट टीम 66 चिह्नित तालाब, जलाशय व नदी घाट का निरीक्षण करेगी। किसी भी संस्थान, व्यक्ति विशेष द्वारा कहीं पर निशान या नाम लिखा पाया गया तो उसे हटाएगी। ऐसे लोगों का सख्ती से पता लगाया जा रहा है। इसके बाद केस भी दर्ज करने की तैयारी है। जबरन किसी को स्थान दिलाकर पैसों की वसूली करने पर भी नजर रखी जा रही है।

पैसे वसूली पर तत्काल सूचना देने की अपील

निगम ने लोगों से कहा है कि छठ घाट पर किसी भी तरह की वसूली होती पाए जाने पर इसकी तत्काल सूचना नियंत्रण कक्ष में या थाना को देने के लिए कहा गया है। बताया गया कि जरूरी होने पर निगम की ओर से ऐसे मामलों में दादागिरी करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

