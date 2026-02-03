मां वकील, बेटा CA फिर ऐसी तंगहाली! रांची में जान देने के लिए 3 ने दवा के 17-17 पत्ते खाए, एक ने फांसी भी लगाई

संक्षेप: तंगहाली से जूझ रहे एक परिवार ने रविवार की रात रांची के कडरू में खुदकुशी का प्रयास किया। इस घटना में जहां बेटे 24 वर्षीय मिहिर शेखर अखौरी की मौत हो गई, वहीं उसकी मां स्नेहा अखौरी और बहन 14 वर्षीय सौम्या की हालत गंभीर है।

तंगहाली से जूझ रहे एक परिवार ने रविवार की रात रांची के कडरू में खुदकुशी का प्रयास किया। इस घटना में जहां बेटे 24 वर्षीय मिहिर शेखर अखौरी की मौत हो गई, वहीं उसकी मां स्नेहा अखौरी और बहन 14 वर्षीय सौम्या की हालत गंभीर है। दोनों को गुरुनानक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना न्यू एजी कॉलोनी स्थित मंदिर रोड में हुई। सूचना मिलने पर सोमवार को अरगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे से लटक रहे मिहिर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में घटना की वजह आर्थिक तंगी पाई गई है। तीनों ने तंगहाली से निजात पाने के लिए डिप्रेशन दूर करने वाली दवा के 17-17 पत्ते खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पेशे से वकील स्नेहा अखौरी मूल रूप से पटना की रहने वाली हैं। वे कडरू स्थित न्यू एजी कॉलोनी में अपने भाई के मकान में ग्राउंड फ्लोर पर कुछ सालों से रह रही हैं। तीन साल से सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी छोड़ी हुई हैं। मिहिर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वे कोलकाता में एक कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन जनवरी में उनकी नौकरी छूट गई थी। अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि नौकरी छूटने की वजह से मिहिर काफी परेशान थे। उन्होंने कई लोगों से लोन पर पैसा भी लिया हुआ था, जिसकी किस्त नहीं दे पा रहे थे। इस कारण पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

सौम्या आठवीं कक्षा की छात्रा है। सौम्या ने पुलिस को बताया कि नौकरी छूटने के बाद उनके भाई ने कई लोगों से लोन लिया था। किस्त चुका नहीं पाने के कारण पूरे परिवार ने अंतत: आत्महत्या करने का फैसला लिया। रविवार की रात उसकी मां स्नेहा, भाई मिहिर और उसने एक साथ 17-17 पत्ते दवा खा लिए और सो गए। इसके बावजूद मिहिर और उसकी नींद खुल गई। मिहिर ने उससे कहा कि इतनी दवा खाने के बाद भी उसकी मौत नहीं हुई, इसलिए अब वह फांसी लगाएगा। इसके बाद उसने कई बार उसे रोका, लेकिन भईया ने रस्सी से फंदा बनाया और पंखा के सहारे फांसी लगा ली। इस बीच उसने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई।

तीन दिन पहले कर ली थी प्लानिंग आर्थिक तंगी से जूझ रही स्नेहा अखौरी ने परिवार के साथ तीन दिन पहले ही आत्महत्या की प्लानिंग कर ली थी। अखौरी सूधा ने बताया कि तीन मंजिला मकान में वह उपरी तल में रहती है। शुक्रवार की शाम स्नेहा ने फोन किया और कहा कि वह बच्चों के साथ कोलकाता जरूरी काम से जा रही है। घर के बाहर का गेट बंद कर लीजिएगा। यह कहकर उसने फोन कट कर दिया। सूधा ने बताया कि मिहिर की नौकरी छूटने की वजह से पूरा परिवार परेशान था। स्नेहा की भाभी अखौरी सूधा सिन्हा अपने बच्चों को स्कूल से लेकर सोमवार को दिन के पौने दो बजे घर लौट रही थी। घर की सीढ़ी चढ़ने लगी तो उन्हें जोरदार एक आवाज सुनाई दी। वह अपनी पुत्री के साथ सीढ़ी पर ही रूक गई। उन्हें लगा कि उनके बंद घर में कोई चोर घुस आया। इसी बीच उनका पुत्र स्कूल से घर लौटा ही था। उन्होंने अपने पुत्र से पीछे की ओर जाकर देखने के लिए भेजा। फिर सूधा ने अपनी नंनद के घर के दरवाजे को जोर से खटखटायी। स्नेहा की पुत्री दवा के नशे की हालत में दरवाजा खोलकर बाहर निकले। दरवाजे से सहारे खड़ी हो गयी। सूधा ने सौम्या क्या हुआ है पूछा तो उसने बताया कि वे लोग आत्महत्या कर ली है। सूधा भीतर गई तो देखी कि मिहिर के गले में रस्सी थी और उनकी ननद फर्श पर अचेत पड़ी हुई। जोरदार आवाज के बारे में पूछने पर सौम्या ने उन्हें बताया कि उनका भाई फंदे से लटकर जान दी। जिसके बाद वह रस्सी से उसका फंदा काटी तो वह जमीन पर गिर गया, जिससे आवाज हुई।

मौसी के क्रियाक्रम में गया तो छूट गई नौकरी स्नेहा की बहन कोलकाता में रहती है। उनकी मौत की जानकारी मिलने के बाद स्नेहा बच्चों के साथ उसके क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता गई थी। 13 जनवरी को वह लौटकर रांची आयी। इसी दौरान मिहिर की नौकरी छूट गई। बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से वह काफी परेशान था।