Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi businessman sold illegal cough syrup worth 100 crore
रांची के व्यापारी का काला कारनामा, बेच दिया 100 करोड़ का अवैध कफ सिरप

रांची के व्यापारी का काला कारनामा, बेच दिया 100 करोड़ का अवैध कफ सिरप

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडीन फास्फेटयुक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ की फेन्सीडील कफ सिरप की सप्लाई की है। इसमें बनारस के भी 26 थोक विक्रेता शामिल हैं।

Sun, 16 Nov 2025 07:07 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडीन फास्फेटयुक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ की फेन्सीडील कफ सिरप की सप्लाई की है। इसमें बनारस के भी 26 थोक विक्रेता शामिल हैं।वाराणसी में अवैध तरीके से बेची जा रही कोडीन फास्फेटयुक्त कफ सिरप के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक विक्रेताओं को अवैध रूप से 100 करोड़ की फेन्सीडील कफ सिरप की सप्लाई की है। इसमें बनारस के भी 26 थोक विक्रेता शामिल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने शनिवार शाम में कोतवाली थाने में शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद सहित 26 दवा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तालाश में जुटी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोडीन फास्फेट युक्त कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद औषधि प्रशासन विभाग लगातार कफ सिरप के स्टॉक की जांच कर रहा था। इस दौरान ये पता चला कि वाराणसी में रांची के मेसर्स शैली टेडर्स की ओर से 2023-25 में ऐबट हेल्थ केयर से करीब 89 लाख रुपये की फेंसीडील कफ सिरप की खरीद की गई।

इसके बाद शैली ट्रेडर्स के प्रोपराइटर भोला प्रसाद और उसके बेटे शुभम जायसवाल ने वाराणसी सहित प्रदेश के दवा के 93 थोक व्यापारियों को 100 करोड़ रुपये की कफ सिरप की सप्लाई की। इसमें केवल वाराणसी के 26 मेडिकल स्टोरों पर करीब 50 करोड़ की कफ सिरप भेजी गई।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त ने वाराणसी में इस अभियान का नेतृत्व किया था। जांच में पता चला कि बनारस सहित प्रदेश के जिन मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप सप्लाई की गई है, उसके पास विक्रय का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जांच के दौरान कई थोक विक्रेता की दुकानें बंद मिली थी। इसके बाद टीम ने मेसर्स शैली ट्रेडर्स के संचालक भोला प्रसाद, उसके बेटे मेसर्स न्यू वृद्धि फार्मा के संचालक शुभम जायसवाल सहित 28 दवा के थोक विक्रेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। ड्रग इंस्पेक्टर जुनाब अली ने कहा कि पुलिस को सभी दस्तावेज दिए गए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।