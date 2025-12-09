रांची के तीनों बस टर्मिनल का होगा कायाकल्प, 48 करोड़ की लागत से बनेंगे

संक्षेप: CM हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनल-आईटीआई, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का 48.72 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा।

राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर निविदा निकाल दी गयी है।

प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको को निर्देश दिया है कि तीनों बस टर्मिनलों के टेंडर कार्य शीघ्र निष्पादन कर कार्य शुरू किया जाए। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राज्य ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नजर आएंगे। यहां यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने प्रधान सचिव सुनील कुमार को जुडको के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है।

कुल 48.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही दे चुके हैं। इसमें आईटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा मुंडा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। विभागीय मंत्री ने

आइटीआई बस स्टैंड : 416 बसों का होगा परिचालन आइटीआई बस स्टैंड आधुनिक और आकर्षक होगा। यह बस स्टैंड आधुनिक होगा। यह तीन एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा, जिसमें 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन होगा। बसों के परिचालन के लिए 13 बस-वे बनाए जाएंगे। 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा रहेगी। प्रतिदिन यहां से 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

ये सुविधाएं होंगी भूतल पर ड्राइवर कैंटीन

मेंटेनेंस शेड

गार्ड रूम

स्लाइडिंग प्रवेश द्वार

वातानुकूलित प्रतीक्षालय

फूड कियोस्क

परिवहन कार्यालय

कैफेटेरिया

सरकारी बस डिपो : रोज 512 बसों का परिचालन साल 1962 से 1970 के बीच बना यह डिपो अब जर्जर अवस्था में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे 20.19 करोड़ की लागत से इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित किया जाएगा। पुराने भवन को तोड़कर नया टर्मिनल भवन बनेगा। नए भवन में 1771 वर्गमीटर का ग्राउंड फ्लोर और 845 वर्गमीटर के प्रथम तल पर सुविधाएं विकसित होंगी। रोज 512 बसों का परिचालन होगा।