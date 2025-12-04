Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi bulldozer action more than 50 houses bulldozed
रांची में गरजा बुलडोजर, तोड़े दिए गए 50 निर्माण; क्या थी वजह

रांची में गरजा बुलडोजर, तोड़े दिए गए 50 निर्माण; क्या थी वजह

संक्षेप:

रांची नगर निगम ने हरमू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 50 से ज्यादा घरों को जमींदोज कर दिया।

Thu, 4 Dec 2025 07:22 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची नगर निगम ने हरमू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की टीम ने हरमू-विद्यानगर मार्ग और हरमू नदी के तटीय इलाकों से अवैध रूप से कब्जा किए गए निर्माण को हटाया। सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई में टीम ने 50 से अधिक अस्थायी ढांचे, शेड, बांस-बल्ली से तैयार निर्माण को धराशायी कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में इंफोर्समेंट शाखा की समीक्षा बैठक की गई। इसमें शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में तय किया गया कि शहर के सभी जोन में निरंतर अभियान चलाकर मुख्य मार्गों, फुटपाथ और जलस्रोतों के आसपास से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अभियान के दौरान निगम के अधिकारियों ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक मार्गों और नदी जैसे जलस्रोतों के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंफोर्समेंट टीम के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उप प्रशासक ने कहा कि बिना वैध नक्शा स्वीकृति के किए गए निर्माणों पर नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गंदगी फैलाने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा

अभियान में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक और इंफोर्समेंट टीम के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही यह भी कहा कि मुख्य सड़कों पर गंदगी फैलाने, अवैध वेंडिंग करने और सार्वजनिक स्थलों पर सीएंडडी वेस्ट डालने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्टैंड में अवैध वसूली करने वालों को सख्त चेतावनी

इंफोर्समेंट टीम के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उप प्रशासक ने इंफोर्समेंट टीम को वाहन पड़ाव एवं ऑटो स्टैंड पर होने वाली अवैध वसूली पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। मौके पर सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, सूरज प्रसाद सिंह चौधरी, नगर प्रबंधक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।