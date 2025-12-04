रांची में गरजा बुलडोजर, तोड़े दिए गए 50 निर्माण; क्या थी वजह

संक्षेप: रांची नगर निगम ने हरमू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 50 से ज्यादा घरों को जमींदोज कर दिया।

रांची नगर निगम ने हरमू नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की टीम ने हरमू-विद्यानगर मार्ग और हरमू नदी के तटीय इलाकों से अवैध रूप से कब्जा किए गए निर्माण को हटाया। सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाई गई दुकानों को हटाया गया। इस कार्रवाई में टीम ने 50 से अधिक अस्थायी ढांचे, शेड, बांस-बल्ली से तैयार निर्माण को धराशायी कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में इंफोर्समेंट शाखा की समीक्षा बैठक की गई। इसमें शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखने को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में तय किया गया कि शहर के सभी जोन में निरंतर अभियान चलाकर मुख्य मार्गों, फुटपाथ और जलस्रोतों के आसपास से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। अभियान के दौरान निगम के अधिकारियों ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सार्वजनिक मार्गों और नदी जैसे जलस्रोतों के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंफोर्समेंट टीम के साथ समीक्षा बैठक के दौरान उप प्रशासक ने कहा कि बिना वैध नक्शा स्वीकृति के किए गए निर्माणों पर नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गंदगी फैलाने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा अभियान में सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक और इंफोर्समेंट टीम के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही यह भी कहा कि मुख्य सड़कों पर गंदगी फैलाने, अवैध वेंडिंग करने और सार्वजनिक स्थलों पर सीएंडडी वेस्ट डालने वालों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।