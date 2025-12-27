रांची में गरजा बुलडोजर, ध्वस्त कर दी गई कई दुकानें; क्या थी वजह
झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कांटाटोली इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बनी कई दुकानों को बुलडोजर से हटा दिया गया है।
झारखंड में बुलडोजर ऐक्शन लगातार जारी है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कांटाटोली इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम की इन्फोर्समेंट टीम और ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में मौलाना आजाद कॉलोनी चौक से कांटाटोली चौक तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
इस क्रम में दो दर्जन से अधिक अस्थायी संरचना को ध्वस्त किया गया। वहीं कई ठेला, गुमटी व खोंमचा भी हटाए गए। निगम का दावा है कि अभियान के बाद व्यस्त मार्ग कांटाटोली को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। निगम की ओर से सड़क के किनारे से हटाए गए वेंडर को चेताया गया है कि फिर से दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर, निगम की ओर से शहरवासियों से मुख्य सड़क व नालियों पर अतिक्रमण नहीं करने का आह्वान किया गया है।
रांची नगर निगम की बाजार शाखा की ओर से शहर में अवैध होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर-पोस्टर के खिलाफ अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में टीम ने पाया कि आठ प्रतिष्ठान व संस्था की ओर से बिना अनुमित के फ्लैक्स, बैनर लगाए गए थे। सभी ऐसे फर्म को प्रति 25 हजार रुपये के हिसाब से दो लाख का जुर्माना किया गया। बताया गया कि निगम प्रशासक या फिर कार्यपालक पदाधिकारी की बिना लिखित अनुमति के बिना विज्ञापन निषेध है। ऐसे में निगम क्षेत्र में कहीं भी होर्डिंग, फ्लैक्स, पोस्टर-बैनर समेत अन्य तरह से विज्ञापन पट्ट लगाने पर अर्थदंड के साथ कठोर कार्रवाई होगी।