रांची में गरजा बुलडोजर, खाली कराया गया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण

संक्षेप: रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को कांटाटोली के खादगढ़ा में बिरसा मुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करने को अभियान चलाया गया। बुजुर्ग, महिला व बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिन के दस से शाम पांच बजे तक अभियान चला, जिसमें सड़क के किनारे से अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया।

रांची नगर निगम की ओर से मंगलवार को कांटाटोली के खादगढ़ा में बिरसा मुंडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने को अभियान चलाया गया। बुजुर्ग, महिला व बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिन के दस से शाम पांच बजे तक अभियान चला, जिसमें सड़क के किनारे से अवैध संरचना को ध्वस्त किया गया। बांस व बल्लियों के अलावा कंक्रीट से तैयार निर्माण को भी ढाह दिया गया। नाजायज मजमा लगाने, अड्डाबाजी और बिना काम के परिसर में समूह में इकट्ठे युवकों को पुलिस की टीम ने खदेड़ा।

जानकारी के अनुसार, नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने छह ठेला, गुमटी, लोहे के दस काउंटर और पांच बेंच, दो आयरन व आठ फ्लेक्स बोर्ड, बांस-बल्ली, 12 से अधिक टेबल-कुर्सी समेत अन्य तरह के सामान जब्त किए। परिसर में गंदगी फैलाने तथा अतिक्रमण समेत अन्य मद में वेंडरों को जुर्माना भी किया गया। निगम की ओर से अब दिन में स्टैंड परिसर का टीम निरीक्षण करेगी और रात में गश्त की जाएगी। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा है कि बस टर्मिनल पर हर दिन बड़ी संख्या में महिला व बच्चे आते हैं। इसी कारण सुरक्षा-हित में परिसर को खुला, सुव्यवस्थित और निगरानी योग्य बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। टर्मिनल में प्रतिदिन गश्ती भी की जाएगी।