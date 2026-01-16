Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi bulldozer action encroachment outside shops in ranchi
रांची में गरजा निगम का बुलडोजर, 30 दुकानों से हटाया अतिक्रमण; 3 घंटे तक हंगामा

रांची में गरजा निगम का बुलडोजर, 30 दुकानों से हटाया अतिक्रमण; 3 घंटे तक हंगामा

संक्षेप:

रांची में जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से गुरुवार को दिन में चर्च रोड में मां काली मंदिर चौक से लेकर कर्बला चौक तक अतिक्रमण हटाया गया।

Jan 16, 2026 07:34 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची की सड़कों को यातायात के लायक बनाए रखने को लेकर गुरुवार को अभियान चलाया गया। रांची जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से गुरुवार को दिन में चर्च रोड में मां काली मंदिर चौक से लेकर कर्बला चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने सड़क के दोनों छोर पर प्रतिष्ठान और दुकान के संचालकों की ओर से बाहर रखे गए सामान को हटाया।

कारोबार बढ़ाने को लेकर नाली के ऊपर सामान रखकर व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने नाली के ऊपर से अतिक्रमण हटाया। लोहे से तैयार कई काउंटर, टेबुल-कुर्सी, बेंच, चौकी, ठेला-खोंमचा और गुमटी हटाया गया। कई स्थानों पर पूर्व से तैयार अस्थायी संरचना को ध्वस्त कर बांस-बल्ली समेत अन्य सामग्री को जब्त किया गया।

मापी के बाद शेड व अवैध विस्तार पर कार्रवाई

टीम ने अभियान में सड़क की चौड़ाई की मापी नक्शा के मुताबिक कराई। अमीन की ओर से मापी के बाद अतिक्रमण वाले स्थान चिन्हित किए गए। इसके बाद दुकान के ऊपर लगे सभी तरह के शेड और अन्य तरह का अवैध विस्तार हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद दुकानदारों व वेंडरों को हिदायत दी गई कि उजाड़े गए स्थान पर फिर से कारोबार करने व फुटपाथ पर दुकान लगाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गली-मुहल्ले को भी अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा

रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर के प्रमुख मार्ग और इलाके की व्यस्त लूप लाइन, संपर्क पथ, गली-मुहल्लों से भी अतिक्रण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही लूप लाइन में अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा, ताकि सड़कों पर रुक-रुक कर लगने वाले जाम से आमजन को राहत मिल सके। इस काम में निगम की ओर से शहरवासियों से सहयोग का आह्वान किया गया है। वहीं, सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।

दुकानदारों ने कहा- नगर निगम बनाने के बजाय बर्बाद करने का काम कर रहा

दुकानदारों ने कहा कि दुकानों का शेड तोड़ने से बारिश के दिनों में पानी दुकान में घुस जाएगा, जिससे सामान खराब होगा। उन्होंने कहा कि जेसीबी से शेड को हटाया जा रहा है, जिससे दुकान को नुकसान हो रहा है। एक दुकानदार ने कहा कि यह आजादी से पहले की बंदोबस्ती की दुकान है। दुकान में पानी टपकता है। इसे लेकर निगम को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक पहल नहीं की गई। निगम सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रहा है। लेकिन, निगम की टीम ने दुकानदारों को हटाकर जेसीबी से निर्माण तोड़ने का काम जा रखा। कुछ लोग जेसीबी को रोकने के लिए बीच में पहुंच गए। इस दौरान कुछ देर के लिए अभियान रुका लेकिन, नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की बात कही तो लोग पीछे हट गए और फिर से पूरे अवैध निर्माण तोड़ दिया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
