रांची में गरजा निगम का बुलडोजर, 30 दुकानों से हटाया अतिक्रमण; 3 घंटे तक हंगामा

संक्षेप: रांची में जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से गुरुवार को दिन में चर्च रोड में मां काली मंदिर चौक से लेकर कर्बला चौक तक अतिक्रमण हटाया गया।

रांची की सड़कों को यातायात के लायक बनाए रखने को लेकर गुरुवार को अभियान चलाया गया। रांची जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से गुरुवार को दिन में चर्च रोड में मां काली मंदिर चौक से लेकर कर्बला चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। टीम ने सड़क के दोनों छोर पर प्रतिष्ठान और दुकान के संचालकों की ओर से बाहर रखे गए सामान को हटाया।

कारोबार बढ़ाने को लेकर नाली के ऊपर सामान रखकर व्यापार करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने नाली के ऊपर से अतिक्रमण हटाया। लोहे से तैयार कई काउंटर, टेबुल-कुर्सी, बेंच, चौकी, ठेला-खोंमचा और गुमटी हटाया गया। कई स्थानों पर पूर्व से तैयार अस्थायी संरचना को ध्वस्त कर बांस-बल्ली समेत अन्य सामग्री को जब्त किया गया।

मापी के बाद शेड व अवैध विस्तार पर कार्रवाई टीम ने अभियान में सड़क की चौड़ाई की मापी नक्शा के मुताबिक कराई। अमीन की ओर से मापी के बाद अतिक्रमण वाले स्थान चिन्हित किए गए। इसके बाद दुकान के ऊपर लगे सभी तरह के शेड और अन्य तरह का अवैध विस्तार हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद दुकानदारों व वेंडरों को हिदायत दी गई कि उजाड़े गए स्थान पर फिर से कारोबार करने व फुटपाथ पर दुकान लगाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गली-मुहल्ले को भी अतिक्रमण मुक्त रखा जाएगा रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि शहर के प्रमुख मार्ग और इलाके की व्यस्त लूप लाइन, संपर्क पथ, गली-मुहल्लों से भी अतिक्रण हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही लूप लाइन में अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा, ताकि सड़कों पर रुक-रुक कर लगने वाले जाम से आमजन को राहत मिल सके। इस काम में निगम की ओर से शहरवासियों से सहयोग का आह्वान किया गया है। वहीं, सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त करने को लेकर कार्रवाई की जा रही है।