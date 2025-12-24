रांची में गरजा बुलडोजर, लगातार 3 घंटे तक ऐक्शन; नगर निगम ने एक चेतावनी भी दी
रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से मंगलवार को इटकी रोड के आईटीआई बस स्टैंड परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। स्टैंड परिसर और आसपास के इलाकों में तीन घंटे तक चले अभियान में दो दर्जन से अधिक ठेला-खोमचा, गुमटी औ दुकान को हटाया गया। टीम ने दावा किया कि अब बस स्टैंड को शत-प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।
निगम की ओर से सभी दुकान के संचालक व वेंडरों को हिदायत दी गई है कि फिर से दुकान लगाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, निगम प्रशासक सुशांत गौरव टीम के साथ दिन के 11 बजे बस स्टैंड पहुंचे थे। उन्होंने परिसर का निरीक्षण करने के बाद मताहत अधिकारियों को एक घंटे के अंदर स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि आईटीआई बस स्टैंड को आधुनिक और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। स्टैंड 4.22 एकड़ जमीन पर चल रहा है। निरीक्षण में उप प्रशासक गौतम प्रसाद उपस्थित थे।
चैंबर बोला- दुकानों के सामने अतिक्रमण
रांची। झारखंड चैंबर की पहल पर पुलिस व्यवसायी समन्वय समिति की मंगलवार को हुई बैठक में व्यवसायियों ने लालपुर थाना प्रभारी को थाना क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। व्यवसायियों ने कहा कि दुकानों के सामने अतिक्रमण के कारण ग्राहकों के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने सर्कुलर रोड व लालपुर चौक क्षेत्र में जाम की समस्या, पैंटालून के सामने पार्किंग शुल्क वसूली में अनियमितता आदि कई अन्य समस्याएं भी बतायीं। कहा कि नगराटोली स्थित वर्किंग वूमन हॉस्टल के पास कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चैंबर के लॉ एंड ऑर्डर उप-समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने कहा कि लालपुर क्षेत्र में हॉस्टल, कोचिंग सेंटर एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास नशाखोरी चिंतनीय हैं।