रांची में गरजा बुलडोजर, लगातार 3 घंटे तक ऐक्शन; नगर निगम ने एक चेतावनी भी दी

रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से मंगलवार को इटकी रोड के आईटीआई बस स्टैंड परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। स्टैंड परिसर और आसपास के इलाकों में तीन घंटे तक चले अभियान में दो दर्जन से अधिक ठेला-खोमचा, गुमटी औ दुकान को हटाया गया। टीम ने दावा किया कि अब बस स्टैंड को शत-प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

निगम की ओर से सभी दुकान के संचालक व वेंडरों को हिदायत दी गई है कि फिर से दुकान लगाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, निगम प्रशासक सुशांत गौरव टीम के साथ दिन के 11 बजे बस स्टैंड पहुंचे थे। उन्होंने परिसर का निरीक्षण करने के बाद मताहत अधिकारियों को एक घंटे के अंदर स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि आईटीआई बस स्टैंड को आधुनिक और सुविधा युक्त बनाया जाएगा। स्टैंड 4.22 एकड़ जमीन पर चल रहा है। निरीक्षण में उप प्रशासक गौतम प्रसाद उपस्थित थे।