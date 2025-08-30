ranchi bulldozer action 2 dozen shops demolished रांची में जमकर गरजा बुलडोजर, 2 दर्जन दुकानें ध्वस्त; क्या थी वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
ranchi bulldozer action 2 dozen shops demolished

रांची में जमकर गरजा बुलडोजर, 2 दर्जन दुकानें ध्वस्त; क्या थी वजह

राजधानी में बेपटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्ता को आसान बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को दिन में चुटिया के बहुबाजार से लेकर रांची रेलवे स्टेशन तक और रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जमींदोज कर दी गईं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 30 Aug 2025 06:45 AM
राजधानी में बेपटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्ता को आसान बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को दिन में चुटिया के बहुबाजार से लेकर रांची रेलवे स्टेशन तक और रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। रांची ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से दिन के 11 से दो बजे तक चले अभियान में एक दर्जन से अधिक ठेला-खोमचा, काउंटर, कुर्सी और गुमटी जब्त किया गया। इसके अलावा सड़क के दोनों छोर पर बांस-बल्ली लगाकर दुकान के लिए तैयार अस्थायी संरचना को ध्वस्त किया गया।

वहीं, टीम ने मकान और दुकान के बाहर लोहे की पाइप के साथ एंगल से की गई घेराबंदी को हटाया। ट्रैफिक डीएसपी प्रदीप केसरी ने बताया कि दिन के 11 से दो बजे तक रिम्स परिसर में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस क्रम में रिम्स मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर ट्रामा सेंटर मार्ग व इससे आगे तालाब तक सड़क के दोनों छोर पर लगे एक दर्जन से अधिक ठेला, गुमटी को जब्त किया गया। बांस-बल्ली से तैयार अस्थायी संरचना को भी ध्वस्त किया गया।

जाम की स्थिति बन रही थी ट्रॉमा सेंटर के बाहर

डीएसपी प्रदीप केसरी ने बताया कि रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान का शुक्रवार को तीसरा दिन था। वेंडरों द्वारा जहां-तहां दुकान लगाने से मरीजों को लेकर आए एंबुलेंस को ट्रॉमा सेंटर तक जाने में समय लग रहा था। मरीज व साथ आए परिजनों को भी गाड़ी लेकर आगे जाने में परेशानी हो रही थी। कई बार ट्रामा सेंटर के बाहर जाम की भी स्थिति बन रही थी। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि अभियान के दौरान वेंडरों को फिर से हटाए गए स्थान पर दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई को चेताया गया। टीम की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा। उन्होंने वेंडरों से नो वेंडिंग जोन समेत प्रमुख मार्ग व इलाके में सड़क के किनारे दुकान नहीं लगाने का आग्रह किया है।