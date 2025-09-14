रांची में खौफनाक घटना! युवक का सिर धड़ से कर दिया अलग

झारखंड के रांची में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ क्षेत्र में एक युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

झारखंड की राजधानी रांची में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तमाड़ थाना क्षेत्र के बांकी भुरसूडीह निवासी 22 वर्षीय सुरेश स्वांसी की जमीन विवाद में धारदार हथियार से हमला कर सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। घटना शनिवार सुबह की है। घटना को लेकर तमाड़ थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मोदी ने कहा कि हत्या आपसी रंजिश में की गई है। आरोपियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भाई सोनाराम स्वांसी और पिता एतवा स्वांसी ने बताया कि गांव के ही विभीषण स्वांसी के साथ सुरेश मशरूम चुनने के लिए धान के खेत में गया था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी खोजबीन करने निकले। उसी दौरान विभीषण स्वांसी को घर आता देख उससे सुरेश के संबंध में पूछताछ की। इस पर विभीषण ने बताया कि गांव के जगदीश स्वांसी, हरि मुंडा और पूर्णे स्वांसी ने जमीन विवाद को लेकर सुरेश पर तोनो (धारदार हथियार) से हमला कर सिर को धड़ से अलग कर दिया।

शव खेत में ही पड़ा है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी तमाड़ पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वारदात के बाद हत्या के तीनों आरोपी घर से फरार हैं। सुरेश का एक डेढ़ साल का पुत्र है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।