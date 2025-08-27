ranchi biulldozer action soon encroachment will be removed from river dams and ponds रांची प्रशासन का बड़ा फैसला, शहर में गरगेजा बुलडोजर; तालाबों और नदियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, Jharkhand Hindi News - Hindustan
जल्द ही रांची में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। इसमें तालाबों, नदियों और डैमों पर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। रांची प्रशासन जल्द ही ऐक्शन शुरू करने वाला है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 27 Aug 2025 07:56 AM
रांची के तीनों डैमों और तालाबों के आसपास से जल्दी ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया। जल स्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्त ने ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान डैमों, तालाबों और नदियों पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा। इस दौरान तालाबों, नदियों और डैम से अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई जा रही है।

उपायुक्त ने कांके, हटिया और गेतलसूद डैम के आसपास से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त ने कहा कि जिन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है, वहां से शीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा। हरमू, हिनू एवं भुसूर नदी के साथ शहर के प्रमुख तालाबों से भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र के सभी जल स्रोतों के उनके मूल नक्शा के आधार पर उनका आकार चिन्हित करते हुए जल क्षेत्र की भूमि तथा उसके आसपास की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। अपर समाहर्ता को रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिया है। रोस्टर के आधार पर सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही रांची का प्रशासन ऐक्शन भी शुरू कर देगा।

बैठक में अनुमंडल उत्कर्ष कुमार, नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी, पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता और कांके, ओरमांझी, अनगड़ा, बड़गाईं, शहर, अरगोड़ा, हेहल, रातू, नगड़ी एवं नामकुम के अंचलाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि जल स्त्रोत हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जिला प्रशासन का प्रयास है कि रांची के सभी जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किया जाए। उपायुक्त ने आम लोगों से जल स्त्रोतों के आसपास अतिक्रमण नहीं करने और जल संरक्षण में सहयोग करने की अपील की।