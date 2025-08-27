रांची प्रशासन का बड़ा फैसला, शहर में गरगेजा बुलडोजर; तालाबों और नदियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण

जल्द ही रांची में बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। इसमें तालाबों, नदियों और डैमों पर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। रांची प्रशासन जल्द ही ऐक्शन शुरू करने वाला है।

रांची के तीनों डैमों और तालाबों के आसपास से जल्दी ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया। जल स्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्त ने ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान डैमों, तालाबों और नदियों पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटाया जाएगा। इस दौरान तालाबों, नदियों और डैम से अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई जा रही है।

उपायुक्त ने कांके, हटिया और गेतलसूद डैम के आसपास से अतिक्रमण हटाने को लेकर अब तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। उपायुक्त ने कहा कि जिन अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है, वहां से शीघ्र अतिक्रमण हटाने को कहा। हरमू, हिनू एवं भुसूर नदी के साथ शहर के प्रमुख तालाबों से भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्र के सभी जल स्रोतों के उनके मूल नक्शा के आधार पर उनका आकार चिन्हित करते हुए जल क्षेत्र की भूमि तथा उसके आसपास की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। अपर समाहर्ता को रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिया है। रोस्टर के आधार पर सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही रांची का प्रशासन ऐक्शन भी शुरू कर देगा।