Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi bike dasta will take action on vehicles parked in chowks and near roads traffic news
सड़क-चौराहों पर खड़े किए वाहन तो खैर नहीं, झारखंड का बाइक दस्ता लेगा ऐक्शन

सड़क-चौराहों पर खड़े किए वाहन तो खैर नहीं, झारखंड का बाइक दस्ता लेगा ऐक्शन

संक्षेप:

यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दायें-बायें मुड़कर किसी भी चौक-चौराहे पर वाहन लगाने वालों के कारण अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से लोगों का कीमती समय भी जाया होता है।

Dec 08, 2025 10:24 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची | शाहीन अहमद
share Share
Follow Us on

राजधानी में किसी भी स्तर पर यातायात के नियमों को तोड़ने वालों सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के वाहन चौक-चौराहों के पास खड़ा करने वालों की धरपकड़ करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। रांची यातायात पुलिस ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए पांच बाइक दस्ता को तैनात किया जा रहा है। इस टीम को रोड पर खड़े वाहनों को जब्त करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके बाद जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दायें-बायें मुड़कर किसी भी चौक-चौराहे पर वाहन लगाने वालों के कारण अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से लोगों का कीमती समय भी जाया होता है। सड़कों पर वाहन लगाकर शहर की व्यवस्था में बाधक बनने वालों पर अब सख्ती करती जाएगी। बता दें कि शहर के हर मार्ग पर दुपहिया, चार पहिया और तिपहिया वाहन चालक अपनी गाड़ी को लगाकर जाम का कारण बन रहे हैं।

एक दस्ते में दो पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक बाइक दस्ते में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर दस्ते को अलग-अलग चौक-चौराहों की जिम्मेवारी दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि वह शहर के चौक-चौराहों का भ्रमण करेंगे और सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ दस्ते के लोग कार्रवाई करेंगे।

पैसे लेते पकड़े गए तो होंगे सस्पेंड

रांची में ट्रैफिक ड्यूटी में लापरवाही बरतने और पैसे की वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने हिदायत दी है कि यदि ड्यूटी के समय जवान इधर-उधर बैठे पाए जाएं तो उनके खिलाफ पोस्ट के प्रभारी रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सभी ट्रैफिक डीएसपी को भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक दिन पोस्ट का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान पोस्ट प्रभारी लापरवाही बरतते हैं या फिर पैसे वसूली करते नजर आएं तो प्रभारी को निलंबित करने की अनुसंशा करें ताकि कार्रवाई की जा सके।

ट्रैफिक पोस्ट से वाहन हटाएं

1. चौक-चौराहों के आसपास ठेला आदि नहीं लगने देने के दिशा-निर्देश दिए गए

2. ट्रैफिक पोस्ट के पास ऑटो-टोटो लगाने वालों का चालान काटने की हिदायत

3. लालपुर संग हर चौराहे पर लेफ्ट टर्न पर वाहन लगा कर लगाया जा रहा जाम

वाहन लगाने व्यवस्था हो

उधर, लोगों का कहना है कि शहर में वाहन पड़ाव की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सड़कें इतनी संकरी हैं कि दूर ले जाकर वाहन खड़ा करने में दिक्कत होती है। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।