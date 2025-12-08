सड़क-चौराहों पर खड़े किए वाहन तो खैर नहीं, झारखंड का बाइक दस्ता लेगा ऐक्शन

संक्षेप: यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दायें-बायें मुड़कर किसी भी चौक-चौराहे पर वाहन लगाने वालों के कारण अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से लोगों का कीमती समय भी जाया होता है।

राजधानी में किसी भी स्तर पर यातायात के नियमों को तोड़ने वालों सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के वाहन चौक-चौराहों के पास खड़ा करने वालों की धरपकड़ करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। रांची यातायात पुलिस ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए पांच बाइक दस्ता को तैनात किया जा रहा है। इस टीम को रोड पर खड़े वाहनों को जब्त करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके बाद जुर्माना लगाने की कार्रवाई होगी।

यातायात पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दायें-बायें मुड़कर किसी भी चौक-चौराहे पर वाहन लगाने वालों के कारण अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम लगने से लोगों का कीमती समय भी जाया होता है। सड़कों पर वाहन लगाकर शहर की व्यवस्था में बाधक बनने वालों पर अब सख्ती करती जाएगी। बता दें कि शहर के हर मार्ग पर दुपहिया, चार पहिया और तिपहिया वाहन चालक अपनी गाड़ी को लगाकर जाम का कारण बन रहे हैं।

एक दस्ते में दो पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक बाइक दस्ते में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हर दस्ते को अलग-अलग चौक-चौराहों की जिम्मेवारी दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि वह शहर के चौक-चौराहों का भ्रमण करेंगे और सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ दस्ते के लोग कार्रवाई करेंगे।

पैसे लेते पकड़े गए तो होंगे सस्पेंड रांची में ट्रैफिक ड्यूटी में लापरवाही बरतने और पैसे की वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने हिदायत दी है कि यदि ड्यूटी के समय जवान इधर-उधर बैठे पाए जाएं तो उनके खिलाफ पोस्ट के प्रभारी रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर जवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सभी ट्रैफिक डीएसपी को भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रत्येक दिन पोस्ट का औचक निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान पोस्ट प्रभारी लापरवाही बरतते हैं या फिर पैसे वसूली करते नजर आएं तो प्रभारी को निलंबित करने की अनुसंशा करें ताकि कार्रवाई की जा सके।