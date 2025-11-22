Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi big traffic diversion today many roads will be closed
रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर एंट्री रहेगी बंद; क्या है वजह

रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर एंट्री रहेगी बंद; क्या है वजह

संक्षेप:

झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर शनिवार को रांची शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर आवाजाही करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी किया है।

Sat, 22 Nov 2025 06:34 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर शनिवार को रांची शहर में भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर आवाजाही करेंगे। इसके लिए शुक्रवार को रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने निर्देश जारी कर दिया। कहा गया है कि सुबह छह से रात 12 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। आइए जानते हैं शनिवार को कहां-कहां ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहर के कई प्रमुख मार्ग पर भी छोटे-बड़े मालवाहक, ऑटो, ई-रिक्शा व सवारी वाहन का प्रवेश सुबह छह बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक बंद रहेगा। कांके रोड में श्रीराम मंदिर चौक, रातू रोड न्यू मार्केट, हरमू रोड, किशोरगंज, सहजानंद चौक, अरगोड़ा चौक, सेटेलाईट कॉलोनी चौक, एचइसी गेट, शहीद मैदान, शालीमार बाजार, धुर्वा गोल चक्कर तक यह व्यवस्था बहाल रहेगी। इस दौरान चार पहिया वाहनों की आवाजाही भी नहीं होगी। इस दौरान यह कई घंटों तक जारी रहेगा, जिससे लोगों को हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसी तरह रांची के एसएसपी आवास के पास से रेडियम रोड, कचहरी चौक, जयपाल सिंह स्टेडियम के पास कट, शहीद चौक, अलबर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, रतन पीपी, सुजाता चौक, डॉ राजेंद्र प्रसाद चौक, मेकॉन चौक, एजी मोड, डोरंडा चौक, हिनू चौक से लेकर बिरसा चौक तक छोटे बड़े मालवाहक, ऑटो, टेम्पो, ई-रिक्शा व सवारी वाहन की आवाजाही सुबह छह बजे से कार्यक्रम के समापन तक बंद रहेगी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि जरूरी होने पर अन्य मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों के परिचालन को रोका या फिर रूट बदला जा सकता है। हालांकि, जल्दी ही इस ट्रैफिक डायवर्जन से लोगों को राहत मिल जाएगी और सभी गाड़ियां सामान्य रूप से अपने रास्ते पर चल सकेंगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।