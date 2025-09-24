रांची में बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, 1100 जवान तैनात; 9 दिन बाद मिलेगी राहत

रांची ट्रैफिक पुलिस दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा डायवर्जन देखने को मिलेगा। इस दौरान ट्रैफिक को संभालने के लिए 11 सौ जवान तैनात किया गया है।

रांची ट्रैफिक पुलिस दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा डायवर्जन देखने को मिलेगा। इस दौरान ट्रैफिक को संभालने के लिए 11 सौ जवान और 50 से अधिक अफसरों को लगाया जाएगा। ट्रैफिक विभाग की ओर से दुर्गा पूजा को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। पूजा के दौरान शहर में भारी वाहनों के प्रवेश और छोटे चार पहिया वाहनों के लिए रूट चार्ट जारी किया जाएगा। भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा। इसके लिए जवानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। वाहनों से पंडाल तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था पंडाल से कुछ दूरी पर की जा रही है, ताकि लोग पैदल जाकर सुगमता के साथ माता के दर्शन कर सकें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, पुलिस मुख्यालय से भी कुछ होमगार्ड मिलने की उम्मीद है। होमगार्ड के जवान आने के बाद उन्हें भी ट्रैफिक ड्यूटी में लगाया जाएगा।

ड्रॉप गेट तैयार, नो एंट्री भी चिह्नित ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे शहर में एक हजार से ज्यादा ड्रॉप गेट तैयार किए जा रहे हैं। पंडालों तक पहुंचाने के लिए रास्ता सुगम रहे, इसके लिए नो एंट्री गेट भी बनाए जा रहे हैं। यहां पर ट्रैफिक के अलावा जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे। रूट में पार्किंग बनाया जा रहा है, ताकि विषम परिस्थिति में वाहनों को या फिर इमरजेंसी में मेडिकल वाहनों को भी भीड़ से निकाला जा सके। शहर में पंडाल के आसपास कई पार्किंग स्थल भी चयनित किए गए हैं। वहां भी वाहनों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जा रही है।