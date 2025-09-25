27 से रांची में बड़ी गाड़ियों की नो इंट्री, इन रूट्स पर रहेगा डायवर्जन; क्या है वजह

रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में न सिर्फ बदलाव किया गया है, बल्कि कई रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। 27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगी।

रांची में दुर्गा पूजा को लेकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में न सिर्फ बदलाव किया गया है, बल्कि कई रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। 27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया गया है। इस दौरान मेन रोड में शाम चार बजे से अगले दिन भोर चार बजे तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद किया गया है। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बुधवार को जारी किया है। आदेश के मुताबिक, भारी वाहनों के लिए 12 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाया गया है। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए शहर के 23 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

1. लॉ यूनिवर्सिटी कांके के पास

2. बोड़िया रिंग रोड के पास

3. बीआईटी रिंग रोड के पास

4. खेलगांव से कोकर जाने वाले मार्ग पर

5. दुर्गा सोरेन चौक से कांटाटोली चौक जाने वाले मार्ग पर

6. दुर्गा सोरेन चौक से कांटाटोली जाने वाले मार्ग पर

7. नामकुम रामपुर के पास

8. ब्रिजफोर्ड स्कूल के पास

9. सतरंजी स्कूल के पास

10. बिरसा चौक के पास

11. शहीद मैदान के पास

निजी और यात्री वाहनों का परिचालन मार्ग ● 27 सितंबर से तीन अक्तूबर तक प्रतिदिन शाम चार से दूसरे दिन भोर चार बजे तक निजी एवं यात्री वाहनों का परिचालन

● सभी प्रकार के निजी वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा, छोटे मालवाहक का परिचालन कचहरी चौक से शहीद चौक, अलबर्ट एक्का चौक और सुजाता चौक की ओर वर्जित रहेगा।

● सुजाता चौक की तरफ से मेन रोड आने वाले सभी निजी वाहन सैनिक मार्केट-जीईएल चर्चा कांप्लेक्स तक की आ सकेंगे।

● पिस्का मोड़ से न्यू मार्केट की ओर आने वाली सभी प्रकार की छोटी गाड़ियों का परिचालन शाम चार से अगले दिन भोर चार बजे तक मिनाक्षी सिनेमा मोड़ से पहाड़ी मैदान होते हुए किशोरगंज चौक तथा वहां से हरमू चौक की ओर होगी।

● हरमू से किशोरगंज होकर रातू रोड की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहनों का परिचालन किशोरगंज चौक तक ही होगा। इस ओर से आने वाले दो पहिया वाहन किशोरगंज से पहाड़ी मंदिर मोड़ से मिनाक्षी सिनेमा मोड़ एवं रातू रोड होकर पिस्का मोड़ की ओर जाएंगे।

● हरमू बाईपास रोड की तरफ से पिस्का मोड़ की तरफ जाने वाले छोटे चार पहिया वाहन बीजेपी कार्यलय के पास से पीपर टोली होकर कटहल मोड़, हेहल अंचल होते हुए पिस्का मोड़ की तरफ जाएंगे।

● कांके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क, रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक आएंगी।

● लालपुर से कचहरी चौक आने वाली छोटी गाड़ियां जेपीएससी कार्यालय तक, बरियातू रोड से अलबर्ट एक्का चौक की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियां लाइन टैंक रोड स्थित रामगढ़ ट्रेकर पड़ाव तक और डंगरा टोली चौक से सर्जना चौक की ओर आने वाली छोटी गाड़ियां मिशन चौक तक ही आ सकेंगी।

● लालपुर से कोकर जाने वाला मार्ग वन-वे रहेगा। सिर्फ लालपुर से कोकर की ओर जाने वाले वाहन सदर थाना वाले मार्ग से होते हुए जाएंगे। कोकर से लालपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां कांटाटोली होकर अपने गंतव्य तक जाएंगी।

● हरमू रोड से छोटी गाड़ियां अरगोड़ा चौक, कडरू, सुजाता चौक और मुंडा चौक होते हुए कांटाटोली जा सकती हैं।

● कांके रोड से आने वाली गाड़ियां श्रीराम मंदिर, रणधीर वर्मा चौक, करमटोली से बूटी मोड़ होते हुए जमशेदपुर या कांटाटोली की तरफ जा सकती है।