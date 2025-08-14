Ranchi big accident 4 of one family died in tempo truck collide रांची में भीषण हादसा, ट्रक ने टेंपो को रौंदा; एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Ranchi big accident 4 of one family died in tempo truck collide

रांची में भीषण हादसा, ट्रक ने टेंपो को रौंदा; एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

झारखंड के रांची-पुरुलिया मार्ग में चमघटी के पास बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में रांची के कांटाटोली की मौलाना आजाद कॉलोनी के रहने वाले चार लोगों की मौत हो गई। चारों एक ही परिवार से थे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 14 Aug 2025 06:10 AM
share Share
Follow Us on
रांची में भीषण हादसा, ट्रक ने टेंपो को रौंदा; एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

झारखंड के रांची-पुरुलिया मार्ग में चमघटी के पास बुधवार की रात करीब साढ़े नौ बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में रांची के कांटाटोली की मौलाना आजाद कॉलोनी के रहने वाले चार लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे में एक महिला मुमताज खातून भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया है। मरने वालों में ऑटो चालक शेख गयासुद्दीन, उनका पुत्र शेख अमन, पत्नी जोराद्दीन व गयासुद्दीन की मां आयशा खातून शामिल हैं। घायल मुमताज गयासुद्दीन की पड़ोसी हैं।

जानकारी के अनुसार टेंपो पर सवार लोग अपने पड़ोसी मुमताज खातून के संबंधी के घर झालदा से रांची लौट रहे थे। चमघटी में तेज रफ्तार ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक कई मीटर तक ऑटो को घसीटते हुए ले गया फिर ऑटो को कुचलते हुए कुछ दूर जाकर पलट गया। हादसे में ऑटो पर सवार सभी लोग दब गए। इस दौरान घटनास्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गयासुद्दीन ऑटो को खुद चला रहा था।

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अनगड़ा थाना प्रभारी हीरालाल साह, राजाडेरा के पूर्व मुखिया मोतीराम मुंडा, समाजसेवी उमेश महतो ने घायल को इलाज के लिए सीएचसी अनगड़ा भेजा। वहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया।

ऑटो कुछ दूर तक ट्रक के साथ घिसटाता रहा

जानकारी के अनुसार, ऑटो झालदा से रांची की ओर आ रहा था। वहीं पर धान लदा ट्रक रांची से सिल्ली की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक बेकाबू हुए ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद करीब 500 मीटर तक ऑटो घिसटता चला गया। बाद में ट्रक ने ऑटो को पूरी तरह से रौंद दिया। इसमें दबकर ऑटो सवार चार लोगों की मौत हो गई।

मौलाना आजाद कॉलोनी में मचा रहा कोहराम

हादसे की सूचना जैसे ही कांटाटोली की मौलाना आजाद कॉलोनी पहुंची, वैसे ही इलाके में कोहराम मच गया। खबर मिलने के बाद मोहल्लेवासी कुछ तो उन्हें देखने के लिए रिम्स पहुंच गए तो कुछ लोग घर के सामने जमा हो गए। सभी की जुबान से बस यही निकल रहा था की कोई नहीं बचा। मौजूद लोगों की आंखें मौत की खबर सुनकर नम हो गई। सभी इस हादसे से दुखी थे।