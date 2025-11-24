पहले बहस फिर हो गई मारपीट, रांची के बार में ग्राहकों और किन्नरों में खूब मचा बवाल

संक्षेप: लीकर बार में शनिवार रात किन्नर डांस पेश कर रही थीं। तभी कुछ ग्राहक किन्नरों के साथ नाचने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बार में डांस कर रही किन्नर और शराब के नशे में धुत ग्राहक आपस में भिड़ गए।

राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के समीप में लीकर बार में डांस के दौरान किन्नरों के साथ हुए विवाद और मारपीट के बाद उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभागीय टीम ने रविवार को लीकर बार को जांच के बाद सील कर दिया। बार मालिक वीरेन साहू को शोकॉज किया गया है। बताया गया है कि विवाद की जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम शाम के समय घटनास्थल पर पहुंची। विभागीय टीम ने बार परिसर का सख्ती से मुआयना किया। वहां लगाए गए सीसीटीवी के फुटेज भी खंगाले। इसमें पता चला कि बार में ग्राहकों के मनोरंजन के लिए किन्नरों से डांस कराया जा रहा था। इतना ही नहीं इन किन्नरों से ग्राहकों के सामने शराब भी सर्व कराई जा रही थी।

शनिवार की रात भी किन्नर बार में डांस पेश कर रही थीं। इसी दौरान किन्नरों और ग्राहक आपस में भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान यहां पर कई तरह की खामियां सामने आई हैं। इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि लीकर बार में शनिवार रात किन्नर डांस पेश कर रही थीं। तभी कुछ ग्राहक किन्नरों के साथ नाचने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बार में डांस कर रही किन्नर और शराब के नशे में धुत ग्राहक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से गाली-गलौज शुरू हो गई और मामला धक्का-मुक्की तक जा पहुंचा। इसी बीच लीकर बार के भीतर कुछ ग्राहकों ने किन्नरों के साथ मारपीट कर दी। इससे गुस्सायी किन्नरों की टोली बार से बाहर आ गई और लीकर बार के सामने सड़क को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया।

सड़क से हटाने पर पुलिस टीम से उलझे किन्नर लीकर बार में मारपीट और सड़क जाम की घटना का पता चलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारियों के अलावा अरगोड़ा पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर अधिकारियों ने सड़क से किन्नरों को हटने के निर्देश दिए। लेकिन वह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हुईं। जब किन्नरों को सड़क से हटाने का प्रयास किया तो किन्नर पुलिस टीम उलझ गईं। विरोध को देखते हुए पुलिस की टीम कुछ देर के लिए वहां से हट गई। विरोध बढ़ता देखकर पुलिस पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क जाम कर रहीं किन्नरों को आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद किन्नर सड़क से हटीं।