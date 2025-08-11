एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो: रांची सड़क हादसे में बाल-बाल बचे शख्स की कहानी

फॉर्च्यूनर से कुचल कर मृत बच्ची पूर्वी के नाना नागेश्वर मंडल सदमे से बदहवास हो गए थे। वे हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। पूर्वी उनकी नातिन थी। वह हर दिन अपनी नातिन से मिलने के लिए बेटी के आवास आया करते थे और स्कूल भी पहुंचाने जाते थे।

एक कदम और बढ़ता तो अरगोड़ा-हरमू रोड पर एक और जान चली जाती। घटना में बाल-बाल बचे मोहित आनंद जैसे ही भाजपा प्रदेश कार्यालय से पहले शर्मा बिल्डिंग के नीचे सड़क के किनारे खड़ी अपनी के-टेन कार के अगले हिस्से बोनट के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से उनकी कार के पिछले हिस्से में जोर का धक्का लगा। ठीक इसी समय मोहित आनंद के पांव ठिठक गए थे, जिस कारण वे ड्राइवर सीट के हिस्से वाली गेट को नहीं खोल सके थे। अगर वे कार के दाहिने छोर वाले गेट का लॉक खोलकर अंदर सीट पर बैठने के लिए कदम तक बढ़ाए होते तो उनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी।

फॉर्च्यूनर से कुचलने से बाल-बाल बचे मोहित अरगोड़ा वसंत विहार के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। वह अभी छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और शर्मा बिल्डिंग के उपर संचालित फिटनेस सेंटर जिम में व्यायाम करने आए हुए थे। लोमहर्षक घटना की आंखों देखी बताते हुए वे अंदर से सिहर गए। उन्होंने बताया कि यह भी एक संयोग रहा कि जिम तक आने-जाने के लिए बहाल लिफ्ट की सुविधा उस समय बंद थी। लिफ्ट के खराब होने की वजह से वे सीढ़ी से होकर नीचे आए थे। उन्होंने बताया कि अगर लिफ्ट चालू रहता तो वे सीढ़ी की तुलना में कम समय में आधार तल तक पहुंच जाते और यह संभव था कि कार की गेट खोलते या ड्राइविंग सीट पर बैठने के दौरान पीछे से लगे धक्के से उनके शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता था।