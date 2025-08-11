ranchi argora harmu road road accident person who was saved recites story said ek kadam aur aage badhaya hota to एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो: रांची सड़क हादसे में बाल-बाल बचे शख्स की कहानी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
एक कदम और आगे बढ़ाया होता तो: रांची सड़क हादसे में बाल-बाल बचे शख्स की कहानी

फॉर्च्यूनर से कुचल कर मृत बच्ची पूर्वी के नाना नागेश्वर मंडल सदमे से बदहवास हो गए थे। वे हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। पूर्वी उनकी नातिन थी। वह हर दिन अपनी नातिन से मिलने के लिए बेटी के आवास आया करते थे और स्कूल भी पहुंचाने जाते थे। 

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची | राजू प्रसादMon, 11 Aug 2025 09:19 AM
एक कदम और बढ़ता तो अरगोड़ा-हरमू रोड पर एक और जान चली जाती। घटना में बाल-बाल बचे मोहित आनंद जैसे ही भाजपा प्रदेश कार्यालय से पहले शर्मा बिल्डिंग के नीचे सड़क के किनारे खड़ी अपनी के-टेन कार के अगले हिस्से बोनट के पास पहुंचे थे कि तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर से उनकी कार के पिछले हिस्से में जोर का धक्का लगा। ठीक इसी समय मोहित आनंद के पांव ठिठक गए थे, जिस कारण वे ड्राइवर सीट के हिस्से वाली गेट को नहीं खोल सके थे। अगर वे कार के दाहिने छोर वाले गेट का लॉक खोलकर अंदर सीट पर बैठने के लिए कदम तक बढ़ाए होते तो उनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी।

फॉर्च्यूनर से कुचलने से बाल-बाल बचे मोहित अरगोड़ा वसंत विहार के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में नौकरी करते हैं। वह अभी छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे और शर्मा बिल्डिंग के उपर संचालित फिटनेस सेंटर जिम में व्यायाम करने आए हुए थे। लोमहर्षक घटना की आंखों देखी बताते हुए वे अंदर से सिहर गए। उन्होंने बताया कि यह भी एक संयोग रहा कि जिम तक आने-जाने के लिए बहाल लिफ्ट की सुविधा उस समय बंद थी। लिफ्ट के खराब होने की वजह से वे सीढ़ी से होकर नीचे आए थे। उन्होंने बताया कि अगर लिफ्ट चालू रहता तो वे सीढ़ी की तुलना में कम समय में आधार तल तक पहुंच जाते और यह संभव था कि कार की गेट खोलते या ड्राइविंग सीट पर बैठने के दौरान पीछे से लगे धक्के से उनके शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता था।

फॉर्च्यूनर से कुचल कर मृत बच्ची पूर्वी के नाना नागेश्वर मंडल सदमे से बदहवास हो गए थे। वे हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं। पूर्वी उनकी नातिन थी। वह हर दिन अपनी नातिन से मिलने के लिए बेटी के आवास आया करते थे और स्कूल भी पहुंचाने जाते थे। पूर्वी के नाना रांची विवि से सहायक पद से कुछ साल पहले रिटायर हुए थे। हादसे में मृत किरण देवी उनकी सगी बहन और रितिका भतीजी थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे नाना की आंखे शून्य में कुछ तलाश रही थी। परिजनों द्वारा ढाढ़स बंधाए जाने के बीच वह फफक-फफक कर रोने लगे। उनका कहना था कि जिस नातिन को उंगली पकड़ कर अक्षर ज्ञान कराया था, वह अब उनसे सदा के लिए हाथ छुड़ाकर चली गई। हादसे की जानकारी होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे रिश्ता-नाता के लोग बुक्का फाड़कर रो रहे थे। जिस वजह से वहां का माहौल गमगीन हो गया था।