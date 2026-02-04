रांची में टोल मांगने पर भड़का कार सवार, पिस्टल सटाकर कैश लूटा और की फायरिंग
रांची के अनगड़ा में टोल टैक्स मांगने पर एक एक्सयूवी कार मालिक ने टोलकर्मी पर पिस्टल तान दी। आरोपी ने 13 हजार रुपये और मोबाइल लूटने के बाद फायरिंग भी की, जिसमें टोलकर्मी बाल-बाल बचा। पुलिस सीसीटीवी के जरिए तलाश में जुटी है।
रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुरुप स्थित टोल प्लाजा में सोमवार की रात करीब 12:37 बजे एक वाहन मालिक ने पिस्टल की नोक पर टोलकर्मी से 13 हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिया। इस दौरान टोलकर्मी पर फायरिंग भी की गई, हालांकि निशाना चूक जाने से उसकी जान बच गई।
टोल मैनेजर ने दर्ज कराई FIR
टोल प्लाजा के प्रबंधक संतोष पाठक ने इस मामले में अनगड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार टोलकर्मी विशाल उपाध्याय बूथ नंबर 13 पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक एक्सयूवी कार (जेएच 01एफजी 1025) रामपुर से विकास की ओर जा रही थी। टोल गेट पार करने के बाद वाहन अचानक रुक गया।
कनपटी पर तान दी पिस्टल
उसके बाद वाहन से एक महिला और एक पुरुष नीचे उतरे और इशारे से विशाल को बाहर बुलाया। इसके बाद वाहन मालिक ने पिस्टल निकालकर विशाल की कनपट्टी पर सटा दी और उसके पॉकेट से 13 हजार रुपये नकद व मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने लात-घूंसे से टोलकर्मी की पिटाई की और उस पर फायरिंग कर दी। गोली निशाना चूकने से विशाल बाल-बाल बच गया।
भीड़ जुटते ही वाहन लेकर फरार
फायरिंग की आवाज सुनकर अन्य टोलकर्मी मौके पर पहुंचे। भीड़ बढ़ता देख आरोपी वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौतम रजवार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं, पुलिस टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है। टोलकर्मियों ने मौके से फायरिंग के बाद गिरा खोखा पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है कि आरोपी वाहन मालिक स्वयं को स्थानीय बताते हुए टोल टैक्स फ्री होने का दावा कर रहा था। टोल टैक्स कटने से नाराज होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।