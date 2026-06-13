रांची एयरपोर्ट पर जमकर बरस रहा पैसा, तोड़ा मुनाफे का अपना ही पिछला रिकॉर्ड; यात्री संख्या में भी उछाल
एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हाल के वर्षों में एयरपोर्ट पर नया ATC टावर बनाने, DVOR और ILS सिस्टम लगाने, सिक्योरिटी एरिया का विस्तार करने जैसे कई काम हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने एयरपोर्ट की क्षमता, सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया है।
झारखंड की राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने मुनाफे के मामले में बड़ी छलांग मारते हुए अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार का कहना है कि एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 में 87.56 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जबकि इस अवधि में यात्रियों की संख्या भी बढ़कर 27 लाख हो गई। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या, सुविधाओं, वित्तीय प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे के विकास में एयरपोर्ट की यह शानदार प्रगति झारखंड की आर्थिक उन्नति को दिखाती है।
पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट को हुए मुनाफे की जानकारी देते हुए कुमार ने कहा, 'वित्तीय वर्ष 2023-24 में एयरपोर्ट ने 49.21 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 64.60 करोड़ हो गया। इसके बाद 2025-26 में यह और ज्यादा बढ़कर 87.56 करोड़ हो गया। यह कामयाबी ऑपरेशनल क्षमता और रेवेन्यू कमाने की क्षमता में लगातार सुधार को दिखाती है।'
11 सालों में यात्रियों की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ी
इसके अलावा बीते सालों में रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2025-26 में एयरपोर्ट से लगभग 27 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो 2014-15 में मात्र 6.5 लाख थी। कुमार ने आगे कहा, 'यह बढ़ोतरी झारखंड में फल-फूल रही आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, पर्यटन और बेहतर एयर कनेक्टिविटी का प्रतीक है।'
डायरेक्टर बोले- मजबूत हुई एयरपोर्ट की क्षमता और सुरक्षा
एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हाल के वर्षों में एयरपोर्ट पर कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर बनाना, DVOR और ILS सिस्टम लगाना, एप्रन का विस्तार, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, सिक्योरिटी एरिया का विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि, ‘इन प्रोजेक्ट्स ने एयरपोर्ट की क्षमता, सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया है।’
सोमवार को मनाया जाएगा ‘यात्री सुविधा दिवस’
कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट 15 जून को 'यात्री सुविधा दिवस' आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर यात्रियों की सुविधा, जन-जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाने और पौधे बांटने का अभियान भी चलाया जाएगा।
टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए लगेंगे आंखों के जांच शिविर
कुमार ने आगे कहा, ‘झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए लोक नृत्य, स्थानीय कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। बच्चों के लिए पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताएं होंगी, साथ ही यात्रियों और संबंधित लोगों के लिए रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, और टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए मुफ्त आंखों की जांच के शिविर भी लगाए जाएंगे।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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