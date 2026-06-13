Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रांची एयरपोर्ट पर जमकर बरस रहा पैसा, तोड़ा मुनाफे का अपना ही पिछला रिकॉर्ड; यात्री संख्या में भी उछाल

Sourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
Follow us on Google News
share

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हाल के वर्षों में एयरपोर्ट पर नया ATC टावर बनाने, DVOR और ILS सिस्टम लगाने, सिक्योरिटी एरिया का विस्तार करने जैसे कई काम हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स ने एयरपोर्ट की क्षमता, सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया है।

रांची एयरपोर्ट पर जमकर बरस रहा पैसा, तोड़ा मुनाफे का अपना ही पिछला रिकॉर्ड; यात्री संख्या में भी उछाल

झारखंड की राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने मुनाफे के मामले में बड़ी छलांग मारते हुए अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार का कहना है कि एयरपोर्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 में 87.56 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जबकि इस अवधि में यात्रियों की संख्या भी बढ़कर 27 लाख हो गई। उन्होंने कहा कि यात्रियों की संख्या, सुविधाओं, वित्तीय प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे के विकास में एयरपोर्ट की यह शानदार प्रगति झारखंड की आर्थिक उन्नति को दिखाती है।

पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट को हुए मुनाफे की जानकारी देते हुए कुमार ने कहा, 'वित्तीय वर्ष 2023-24 में एयरपोर्ट ने 49.21 करोड़ का लाभ कमाया था, जो कि अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 64.60 करोड़ हो गया। इसके बाद 2025-26 में यह और ज्यादा बढ़कर 87.56 करोड़ हो गया। यह कामयाबी ऑपरेशनल क्षमता और रेवेन्यू कमाने की क्षमता में लगातार सुधार को दिखाती है।'

ये भी पढ़ें:वोटरों की मैपिंग में रांची सबसे पीछे, 66 फीसदी ही हुआ काम, 15 जून आखिरी तारीख

11 सालों में यात्रियों की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ी

इसके अलावा बीते सालों में रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2025-26 में एयरपोर्ट से लगभग 27 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो 2014-15 में मात्र 6.5 लाख थी। कुमार ने आगे कहा, 'यह बढ़ोतरी झारखंड में फल-फूल रही आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, पर्यटन और बेहतर एयर कनेक्टिविटी का प्रतीक है।'

डायरेक्टर बोले- मजबूत हुई एयरपोर्ट की क्षमता और सुरक्षा

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि हाल के वर्षों में एयरपोर्ट पर कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर बनाना, DVOR और ILS सिस्टम लगाना, एप्रन का विस्तार, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, सिक्योरिटी एरिया का विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि, ‘इन प्रोजेक्ट्स ने एयरपोर्ट की क्षमता, सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता को और मजबूत किया है।’

ये भी पढ़ें:झारखंड में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 4 की मौत

सोमवार को मनाया जाएगा ‘यात्री सुविधा दिवस’

कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट 15 जून को 'यात्री सुविधा दिवस' आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर यात्रियों की सुविधा, जन-जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पेड़ लगाने और पौधे बांटने का अभियान भी चलाया जाएगा।

टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए लगेंगे आंखों के जांच शिविर

कुमार ने आगे कहा, ‘झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए लोक नृत्य, स्थानीय कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। बच्चों के लिए पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताएं होंगी, साथ ही यात्रियों और संबंधित लोगों के लिए रक्तदान शिविर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, और टैक्सी व ऑटो चालकों के लिए मुफ्त आंखों की जांच के शिविर भी लगाए जाएंगे।’

ये भी पढ़ें:पलामू में चल रहा था अवैध खनन, मंत्री बन गए 'सिंघम'; मशीनें जब्त
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।