रांची की हवा हुई 5 गुना जहरीली, धनबाद और जमशेदपुर में भी बढ़ा प्रदूषण; जानें AQI
दिवाली की आतिशबाजी से रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच गया। रांची में पटाखों के कारण पीएम-10 का अधिकतम स्तर 472 तक पहुंच गया।
दीपावली पर आतिशबाजी के बीच रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और गिरिडीह समेत झारखंड के कई शहरों में ध्वनि और वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। रांची में पटाखों के कारण रात आठ से 10 बजे के बीच वायु में पीएम-10 का अधिकतम स्तर 472 तक पहुंच गया, जो सामान्य सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से करीब पांच गुना अधिक है। इस दौरान औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 दर्ज किया गया।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (जेएसपीसीबी) की एन्वायरमेंटल इंजीनियर प्रतिभा प्रिया के अनुसार, दीवाली की रात पटाखों के कारण रांची में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। हालांकि, अगले दिन सोमवार को प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई और एक्यूआई 150 से नीचे आ गया।
रांची में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी साइलेंस जोन (सदर अस्पताल और देवनिका अस्पताल) तथा पर्षद मुख्यालय में की गई। सदर अस्पताल में रात का औसत ध्वनि स्तर 73.5 डेसीबल रहा, जो मानक 40 डेसीबल से 83.75 फीसदी अधिक है। तुपुदाना स्थित देवनिका अस्पताल में रात का औसत 71.4 डेसीबल और मुख्यालय में 70.5 डेसीबल रिकॉर्ड किया गया। वहीं, धनबाद के बैंक मोड़, हीरापुर और बरटांड़ में सर्वे किया गया, जहां बैंक मोड़ में अधिकतम ध्वनि स्तर 104.5 डेसीबल तक पहुंच गया। धनबाद में आतिशबाजी से रात में एक्यूआई 300 के पार और पीएम-2.5 का अधिकतम स्तर 218 रहा। दीपावली के अगले दिन सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। इससे पहले बोकारो और गिरिडीह जैसे दूसरे प्रमुख व भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा।
धनबाद और जमशेदपुर में बढ़ा वायु व ध्वनि प्रदूषण
दीपावली की रात रांची में पटाखों से वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। रात आठ से 10 बजे के बीच पीएम-10 का अधिकतम स्तर 472 तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब पांच गुना अधिक है। इस दौरान औसत एक्यूआई 200 रहा। वहीं, साइलेंस जोन सदर अस्पताल में रात का औसत ध्वनि स्तर 73.5 डेसीबल दर्ज किया गया, जो तय मानक 40 डेसीबल से 83.75% अधिक है।
रांची में मानक से 5 गुना अधिक रहा प्रदूषण स्तर
दीपावली पर धनबाद और जमशेदपुर में वायु और ध्वनि प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा। धनबाद के बैंक मोड़ में अधिकतम ध्वनि स्तर 104.5 डेसीबल दर्ज हुआ, वहीं कुछ इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया। जमशेदपुर के साकची गोलचक्कर पर ध्वनि प्रदूषण 94.4 डेसीबल तक रहा और रात में एक्यूआई बढ़कर 220 दर्ज किया गया, जबकि पीएम-10 का स्तर 220 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया।
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