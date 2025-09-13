रांची में दर्दनाक हादसा! स्कूल बस के नीचे आ गई स्कूटी; नाबालिग की मौत

झारखंड के रांची में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक स्कूटी के स्कूल बस के पहिये के नीचे आने से 17 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, दोनों लोग स्कूटी पर सवार होकर टाटीसिलवई जा रहे थे और खेलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेलगांव इलाके में यह हादसा हो गया।