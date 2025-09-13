ranchi accident girl died after scooty comes under school bus रांची में दर्दनाक हादसा! स्कूल बस के नीचे आ गई स्कूटी; नाबालिग की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
रांची में दर्दनाक हादसा! स्कूल बस के नीचे आ गई स्कूटी; नाबालिग की मौत

झारखंड के रांची में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक स्कूटी के स्कूल बस के पहिये के नीचे आने से 17 साल की एक लड़की की मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।

Mohammad Azam पीटीआई, रांचीSat, 13 Sep 2025 08:34 AM
झारखंड के रांची में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक स्कूटी के स्कूल बस के पहिये के नीचे आने से 17 वर्षीय एक लड़की की मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, दोनों लोग स्कूटी पर सवार होकर टाटीसिलवई जा रहे थे और खेलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेलगांव इलाके में यह हादसा हो गया।

लड़की की पहचान रिशिका (17) के रूप में हुई है और उसके भाई का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि गड्ढे से बचने की कोशिश में वह अपनी स्कूटी पर से नियंत्रण खो बैठी और उसी दिशा से आ रही बस के पिछले पहिये के नीचे आ गई।