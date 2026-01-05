Hindustan Hindi News
लंबाई-लागत सब तय; रांची के इनर रिंग रोड के चार और हिस्सों पर जल्द शुरू होगा काम

संक्षेप:

इनर रिंग रोड 11 हिस्से में आकार लेगा। चार हिस्से पर काम शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा। इनमें सेक्शन दो, जो झिरगा टोल से चिरौंदी तक 2.97 किमी लंबा होगा और इसके निर्माण में अनुमानित 164.68 रुपये की लागत आंकी गई है।

Jan 05, 2026 09:26 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची | सत्यदेव यादव
रांची इनर रिंग रोड की कवायद तेज हो गई है। ग्यारह हिस्से में प्रस्तावित 48.826 किमी लंबी इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में पथ निर्माण विभाग तेजी से जुट गया है। चार हिस्सा जिसकी कुल लंबाई 19.46 किलोमीटर है। इसे तकनीकी मंजूरी दे दी गई है। अब प्रशासनिक स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत की बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा।

इनर रिंग रोड 11 हिस्से में आकार लेगा। चार हिस्से पर काम शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा जाएगा। इनमें सेक्शन दो, जो झिरगा टोल से चिरौंदी तक 2.97 किमी लंबा होगा और इसके निर्माण में अनुमानित 164.68 रुपये की लागत आंकी गई है। इसे तकनीकी स्वीकृति देने के बाद प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया में सेक्शन तीन आशीर्वाद बैंक्वेट से बरियातू फायरिंग रेंज, सेक्शन नौ जगन्नाथपुर मंदिर से डीएवी पुंदाग और डीएवी हेहल से पंडरा तक सड़क शामिल है।

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने विभागीय अधिकारियों को हर स्तर पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सड़क के मार्ग में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को ससमय दूर करने का निर्देश दिया है। अन्य सात सेक्शन में से तीन पर काम जारी है। तीन हिस्से में सड़क मौजूद है और एक हिस्से का डीपीआर बन गया है, पथ निर्माण के अभियंता डीपीआर की स्क्रूटनी कर रहे हैं।

रांची इनर रिंग रोड के हिस्से लंबाई (किमी) अनुमानित लागत काम की स्थिति

शहर के अंदर वैकल्पिक मार्ग का खुलेगा रास्ता

रांची में वर्तमान रिंग रोड 85 किलोमीटर लंबा है। प्रस्तावित आउटर रिंग रोड 48.826 किमी लंबा होगा। इन सड़कों तक पहुंच आसान बनाने और रांची के अंदर यातायात को सुगम करने के लिए इनर रिंग रोड बनाया जा रहा है। इनर रिंग रोड की मदद से शहर के अंदर वाहन चालकों को अपने गंतव्य के मुताबिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे। यातायात विभाजित होने से जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।

Jharkhand News Ranchi News
