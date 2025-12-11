Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ranchi 3 km new flyover approved by cm hemant soren
रांची में बनेगा एक और फ्लाईओवर, 3KM होगी लंबाई; क्या होगा रूट

संक्षेप:

रांची में 3 किलोमीटर लंबा एक और फ्लाईओवर बनने जा रहा है। इस फ्लाईओवर को सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है।यह अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह तक जाएगा।

Dec 11, 2025 06:37 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर का डीपीआर बनकर तैयार हो गया है। इस डीपीआर और प्रस्तावित योजना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी स्वीकृति मिल गई है। अब टेंडर और अन्य औपचारिकताओं की प्रक्रिया शुरू होगी।

बता दें कि राजधानी रांची के प्रमुख ट्रैफिक जंक्शनों में शामिल अरगोड़ा चौक पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वर्तमान में अरगोड़ा चौक शहर का एक प्रमुख 'मेजर ट्रैफिक नोड' है, जहां कई सड़कों का संगम होता है। यहां से अशोक नगर, कडरू, हरमू, कटहल मोड़, डिबडीह जैसी महत्वपूर्ण दिशाओं में भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, जिसके कारण लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।

फ्लाईओवर हरमू (काव रेस्टोरेंट के पास) से डिबडीह ब्रिज (सेलर नॉट रेस्टोरेंट के पास), चापू टोली (कटहल मोड़) और अशोक नगर रोड नंबर-03 तक प्रस्तावित है। परियोजना के तहत इसकी कुल लंबाई लगभग 3.804 किलोमीटर होगी, जिसमें सर्विस रोड भी शामिल है। फ्लाईओवर निर्माण से अरगोड़ा चौक से कडरू-हरमू मोड़ रोड, अशोक नगर और कटहल मोड़ तक निर्बाध रूप से लोगों का आवागमन संभव हो सकेगा। इससे शहर में ट्रैफिक कंजेशन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

भविष्य में ट्रैफिक बढ़ा तो होगा समायोजन

सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर की डिजाइन इस प्रकार तैयार की गई है कि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ा तो भी समायोजित किया जा सके। परियोजना के कार्यान्वयन से रांची की शहरी यातायात व्यवस्था को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। अभी महत्वपूर्ण दिशाओं में भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, जिसके कारण लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है।

पीक ऑवर में जाम से मिलेगी बड़ी राहत

परियोजना शुरू होने के बाद रांची के दक्षिणी और मध्य हिस्से में सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता बढ़ेगी। खूंटी, सिमडेगा, गुमला आदि क्षेत्रों की ओर से आने वाले वाहनों और रातू रोड, लालपुर और अशोक नगर की ओर जाने वाली शहरी यातायात की आवाजाही सुगम हो जाएगी। पीक ऑवर में जाम की समस्या घटने से आमलोगों के साथ एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही भी सुगम होगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
