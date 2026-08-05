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रामगढ़-पतरातू फोरलेन का कोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, अब प्रति एकड़ मिलेंगे 2.63 करोड़ रुपए

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाईकोर्ट ने पतरातू-रामगढ़ फोरलेन सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रभावित रैयतों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रैयतों की ओर से दायर प्रथम अपीलों पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया।

रामगढ़-पतरातू फोरलेन हाईवे मुआवजा
रामगढ़-पतरातू फोरलेन हाईवे

झारखंड हाईकोर्ट ने पतरातू-रामगढ़ फोरलेन सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रभावित रैयतों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने रैयतों की ओर से दायर प्रथम अपीलों पर सुनवाई करते हुए निर्णय दिया। अदालत ने हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह भूमि अधिग्रहण पुनर्वास प्राधिकरण के फैसले में संशोधन करते हुए मुआवजा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.63 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और बिक्री विलेखों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया था। यह मामला रामगढ़ जिले के पोचरा मौजा की उन जमीनों से जुड़ा है, जिन्हें 2018-19 में पतरातू डैम से रामगढ़ तक फोरलेन सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित किया गया था।

पहले तय हुआ था 88 लाख प्रति एकड़

जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने पहले मुआवजा 88.69 लाख रुपये प्रति एकड़ तय किया था। इसके खिलाफ रैयतों ने आपत्ति जताई थी। हजारीबाग की एलएआरआरए अदालत ने इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया। लेकिन प्रभावित रैयतों राजेंद्र राम समेत अन्य इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और पिछले साल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने केवल सामान्य आधार पर मुआवजा बढ़ा दिया, जबकि रिकॉर्ड पर मौजूद तीन पंजीकृत बिक्री विलेखों की कीमतों का विश्लेषण ही नहीं किया। अदालत ने इसे अधूरा और त्रुटिपूर्ण निर्णय माना। अदालत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 के अनुसार बाजार मूल्य तय करने के लिए पिछले तीन वर्षों के बिक्री विलेखों में से सबसे अधिक मूल्य वाले आधे बिक्री विलेखों का औसत लिया जाना चाहिए।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने यही गणना पद्धति अपने पूर्व निर्णय में भी अपनाई थी, जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा। अदालत ने यह भी माना कि अधिग्रहित जमीन मुख्य सड़क के किनारे, रामगढ़ कैंटोनमेंट क्षेत्र के निकट और विकसित इलाके में स्थित है, जहां पहले से सड़क, बिजली, अस्पताल, विद्यालय और अन्य शहरी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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मिलेगा सभी वैधानिक लाभ

हाईकोर्ट ने सभी अपीलें स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि प्रभावित भू-स्वामियों को 2,63,375 रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ, जैसे सोलैटियम और अन्य देय राशि भी संशोधित मुआवजे के आधार पर प्रदान की जाएगी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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