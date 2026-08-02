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Ramgarh News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत, चार मवेशियों की भी गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: जिले के दोहाकातू पंचायत अंतर्गत पारलोलो गांव में रविवार दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि चार मवेशियों की भी जान चली गई। मृ

Ramgarh News: वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत, चार मवेशियों की भी गई जान

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिले के दोहाकातू पंचायत अंतर्गत पारलोलो गांव में रविवार दोपहर वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि चार मवेशियों की भी जान चली गई। मृतका की पहचान प्रमिला देवी 35 वर्ष पति विनोद महतो, निवासी ग्राम पार लोलो, पंचायत दोहाकातू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रमिला देवी रविवार दोपहर अपने मवेशियों को खेत में चरा रही थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ। प्रमिला देवी तथा उनके साथ मौजूद चार मवेशी इसकी चपेट में आ गए। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

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जबकि चारों मवेशियों की भी घटनास्थल पर ही जान चली गई।घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को नियमानुसार सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है।

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